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Лидер Мьянмы посетил корабль ВМФ РФ «Адмирал Трибуц»

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Фото: скриншот
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На большом противолодочном корабле (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» 6 ноября прошел прием делегации Республики Союз Мьянма (РСМ) с участием лидера страны — председателя Государственного административного совета, премьер-министра, главнокомандующего вооруженными силами страны генерала Мин Аун Хлайна. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Уточняется, что мероприятие состоялось в рамках первых в современной истории российско-мьянманских военно-морских учений.

«На борту корабля высокого гостя приветствовал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Во встрече также приняли участие российские дипломаты во главе с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Союз Мьянма Искандером Азизовым», — сказано в сообщении департамента оборонного ведомства.

Для делегации Мьянмы провели обзорную экскурсию по кораблю «Адмирал Трибуц», после чего Мин Аун Хлайну предложили оставить запись в книге почетных посетителей морского судна.

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Ранее, 5 сентября, между Россией и Мьянмой впервые за 30 лет запустили прямое авиасообщение. Так, рейс по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск в тот день выполнила авиакомпания Myanmar Airways. Теперь перевозчик будет доставлять туристов из РФ в Мьянму по средам и воскресеньям, а из Мьянмы в РФ — по вторникам и субботам.

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