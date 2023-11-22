Корабль «Адмирал Пантелеев» прибыл с деловым заходом в порт Таиланда

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл с деловым заходом в порт Саттахип Таиланда. Об этом 22 ноября сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ.

«В таиландском порту для экипажа БПК запланирована культурная программа с экскурсией по историческим местам города. Между моряками двух стран пройдет товарищеский футбольный матч», — сказано в сообщении.

Пребывание БПК «Адмирал Пантелеев» в порту Саттахип продлится до 25 ноября. Отмечается, что для военнослужащих главной военно-морской базы Таиланда будет организована экскурсия на российский корабль.

Как уточняется, БПК «Адмирал Пантелеев», «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга» вышли из Владивостока в дальний поход еще 7 октября. В настоящее время два последних принимают участие в совместном с Военно-морскими силами (ВМС) Индии учении в Бенгальском заливе.

Ранее, 6 ноября, на корабле «Адмирал Трибуц» прошел прием делегации Мьянмы с участием лидера страны — председателя государственного административного совета, премьер-министра, главнокомандующего Вооруженными силами страны генерала Мин Аун Хлайна. Мероприятие состоялось в рамках первых в современной истории российско-мьянманских военно-морских учений.