Самолет А320 готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет Airbus А320 готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом «Известиям» сообщил в субботу, 2 декабря, информированный источник.

По предварительным данным, причиной стал отказ одного из двигателей.

Другие подробности выясняются.

Позднее стало известно, что лайнер благополучно приземлился.

Ранее, 1 декабря, самолет Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого, 12 сентября, самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Экипаж самолета Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Судя по записи переговоров пилотов, которая появилась в распоряжении «Известий», один из них сообщил о потере гидравлики, прежде чем зайти на аварийную посадку. На борту лайнера находилось более 165 человек, включая членов экипажа. Пять пассажиров обратились за медпомощью. Двое пострадавших с диагнозом «ушиб» были направлены на рентген. После инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).