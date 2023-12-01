В Южно-Сахалинске летевший из Москвы самолет совершил аварийную посадку

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы, утром в пятницу, 1 декабря, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Утром 1 декабря в ГУ МЧС по Сахалинской области поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», — говорится в сообщении ведомства.

В контактном центре авиакомпании «Известиям» заявили, что по данному рейсу есть информация о его благополучном приземлении.

«Рейс вылетел в 17:25 30 ноября из Москвы и прибыл в Южно-Сахалинск в 9:47. Он прибыл. Почему экстренно приземлился?» — ответила оператор.

Известно, что самолет приземлился без происшествий, пострадавших нет.

Ранее, 12 сентября, самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Экипаж самолета Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Судя по записи переговоров пилотов, которая появилась в распоряжении «Известий», один из них сообщил о потере гидравлики, прежде чем зайти на аварийную посадку.

На борту лайнера находилось более 165 человек, включая членов экипажа. Пять пассажиров обратились за медпомощью. Двое пострадавших с диагнозом «ушиб» были направлены на рентген. После инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).