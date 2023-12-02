NYP назвала жестокостью требовать от Байдена идти на второй срок

Когнитивные проблемы американского президента Джо Байдена настолько очевидны, что делают жестоким решение участвовать в президентской гонке 2024 года, пишет 30 ноября The New York Post (NYP).

«Сжальтесь же над ним, на падение президента Байдена больно смотреть: в среду он несколько раз опростоволосился в ходе пошагово расписанной речи», — пишет издание.

Газета напоминает о визите президента США в Пуэбло, штат Колорадо, где он посетил предприятие CS Wind, производящее ветряные мельницы — своего рода доказательство заслуг Белого дома в создании «экологически чистых рабочих мест». Но и там он не мог удержаться от катастрофического казуса и неуместно пошутил о своей способности «взорвать весь мир».

Американский лидер не первый раз пугает и повергает окружающих в смятение. Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон 26 октября заметил, что Байден устойчиво демонстрирует снижение когнитивных способностей.

23 октября президент США не сумел правильно воспользоваться бумажной подсказкой во время публичного выступления и прочитал вслух предназначенные лично для него пункты.

1 октября Трамп заявил, что Байден уже не в лучшей форме. Он добавил, что действующий президент «понятия не имеет, что говорит», из-за чего мир «ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше».

Ранее, 4 сентября, опрос показал отношение американцев к своему президенту. По его результатам большинство американских избирателей считают Байдена слишком старым для выдвижения на второй срок. Кроме того, большинство респондентов критикует его деятельность как во внутренней политике, так и во внешней.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.