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Российские артисты на премьере фильма «Елки 10» рассказали о новогодних традициях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Российские артисты в пятницу, 1 декабря, посетили премьерный показ фильма «Елки 10». У каждого из гостей есть свои предновогодние традиции, и некоторыми из них они поделились с «Известиями».

Телеведущая, певица и актриса Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым рассказали, что у них в семье есть традиция, которую соблюдают с первого совместного празднования Нового года.

«Мы тогда встречали 2018-й. Регина сказала, что под елку нужно положить пять предметов, которые ты хочешь взять в следующий год, которые что-то для тебя значат», — вспомнил он.

Другая супружеская пара — певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин — поделились, что в их семье основная традиция предстоящего праздника — это укладывание подарков под елку.

«Самое главное новогоднее чудо в моей жизни — это встреча Нового года с любимой женщиной», — подчеркнул Пригожин.

Ну а для народного артиста России, певца Филиппа Киркорова главные традиции праздника очень напоминают обычаи большинства россиян.

«Оливье, «Ирония судьбы», «Голубой огонек» и близкие друзья рядом, семья», — уверенно ответил он на вопрос о новогодних традициях.

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Ранее в этот день на премьере «Елок 10» Киркоров рассказал журналистам, пытавшимся раскрыть интригу последних дней, что за обручальное кольцо на его безымянном пальце. Он уклончиво сказал, что это просто красивое украшение, а на вопрос, обручальное ли оно, попросил «хоть что-то» оставить в личном пространстве.

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