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Киркоров высказался об обручальном кольце на безымянном пальце

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Певец Филипп Киркоров ответил журналистам, пытавшимся раскрыть интригу последних дней, что за обручальное кольцо на его безымянном пальце. Стоит ли считать его намеком на грядущее свадебное торжество в жизни артиста, спросили «Известия» в пятницу, 1 декабря, во время премьеры фильма «Елки 10».

«По мне это — красивое украшение. Обручальное ли? Ну хоть что-то оставьте в моем личном пространстве! Без намеков», — ответил король российской эстрады.

Кольцо на безымянном пальце правой руки Киркорова заметили ранее на церемонии награждения премии «Золотой Граммофон». Но теперь на вопрос журналиста артист ответил уклончиво, однако категорически отрицать ничего не стал.

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Ранее, 2 ноября, сообщалось, что на благотворительном аукционе во время закрытой презентации нового альбома Люси Чеботиной «Первая леди» Киркоров приобрел картину под названием «Примадонна» за 700 тыс. рублей.

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