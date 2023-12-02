«Чебурашка» победил в номинации «Детский проект года» на премии Russian Creative Awards

Семейный фильм «Чебурашка» стал победителем в номинации «Детский проект года» III Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2023. На церемонии награждения, которая состоялась в пятницу, 1 декабря, в МКЗ «Зарядье», побывали «Известия».

Как рассказал изданию директор по производству компании Yellow, Black and Wight и онлайн-кинотеатра START Сергей Маевский, «Чебурашка» стал настоящим вызовом.

«Потому что это такой успех, который очень хочется повторить, и сделать так, чтобы мы все понимали, что это не случайность, что мы можем делать фильмы такого качества и такого успеха, который будут смотреть люди во всей стране, героев которых будут любить дети всей страны, возможно, даже не только нашей», — объяснил Маевский.

Он отметил, что создающие подобные проекты, — счастливые люди, так как сразу видят отдачу своих зрителей, а их любовь дает силы на то, чтобы продолжать работать и делать всё лучше и лучше.

Ранее в этот вечер стало известно, что в номинации «Человек года» по версии Russian Creative Awards победил народный артист СССР, Герой труда РФ, альтист и дирижер Юрий Башмет.

Ежегодная церемония вручения российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2023 состоялась 1 декабря в столичном концертном зале «Зарядье».

В этом году заявки на участие подали более 1 тыс. проектов со всей России, наибольшее число которых поступило из Москвы, Белгородской и Московской областей. Самыми популярными номинациями среди соискателей стали «Культурный код», «Просветительский проект» и «Креативное событие года».

В состав жюри вошли представители цифровых экосистем, медиа, искусства, культуры, образования, архитектуры, IT и других направлений креативных индустрий.

Режиссером церемонии вручения Russian Creative Awards в этом году стал театральный деятель, актер, театральный и кинорежиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.