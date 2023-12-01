Bild уволила корреспондента за соавторство книги о России

Немецкая газета Bild уволила старшего корреспондента Юргена Хельфрихта за участие в написании книги о России. Об этом издание сообщило 1 декабря в своем Telegram.

Книга «Научиться любить Россию» была опубликована в 2018 году. Ее основным автором является бывший глава Дрезденского оперного бала Ханс-Иоахим Фрей. В 2021 году было выпущено русскоязычное издание с предисловием президента России Владимира Путина.

«В тексте книги в качестве соавтора указан Хельфрихт, работавший старшим корреспондентом Bild в Дрездене. Журналист не проинформировал редакцию об участии в этом проекте и никогда бы не получил разрешение на это, так как подобному мировоззрению нет места в Bild», — заявили в газете.

Ранее, 6 октября, эстонский телеканал ETV+ уволил корреспондента Наталью Карасеву за совершенную в 2015 году поездку в Крым. Она была корреспондентом программ «Кофе+» и «Горизонт», она сотрудничала с каналом с 2017 года.