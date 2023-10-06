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Эстонский канал уволил корреспондента за совершенную в 2015 году поездку в Крым

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Фото: соцсети
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Эстонский телеканал ETV+ уволил корреспондента Наталью Карасеву за совершенную в 2015 году поездку в Крым. Об этом в четверг, 5 октября, сообщило издание Postimees.

Карасева была корреспондентом программ «Кофе+» и «Горизоднт», она сотрудничала с каналом с 2017 года. Однако женщина не состояла в штате редакции сообщает издание со ссылкой на заявление главного редактора ETV+ Екатерины Таклаи.

На прошлой неделе ETV+ прекратил сотрудничество с Карасевой, а ее данные были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Саму Карасеву обвинили в якобы незаконном посещении Крыма.

Экс-корреспондент подтвердила Postimees, что она действительно ездила в Крым на отдых со своим ребенком в 2015 году.

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4 октября заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что экстремистский сайт «Миротворец», где публикуются личные данные «врагов киевского режима», неподконтролен Украине. При этом ведением базы данных неугодных Киеву людей занимается третья сторона, находящаяся на Западе, предположил дипломат.

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