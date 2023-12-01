Гергиев рассказал о совмещении работы в Большом и Мариинском театрах

Большой и Мариинский театры смогут обмениваться постановками благодаря наличию у них нескольких сцен. Об этом 1 декабря рассказал руководитель обоих театров Валерий Гергиев.

«Мы можем обмениваться новыми постановками, мы можем гастролировать на сценах двух театров, у нас не одна сцена в Москве, не одна сцена. Мы располагаем, каждый театр, как минимум тремя площадками, и это очень хорошая новость», — заявил он.

Гергиев был назначен на должность генерального директора Большого театра ранее в этот день. Раньше он уже совмещал работу в нескольких местах одновременно — параллельно с выступлениями в Мариинском театре он был главным дирижером Мюнхенского филармонического и Лондонского симфонического оркестров.

Новый гендиректор Большого театра пока не рассказал подробно о своих планах, лишь отметив, что будет регулярно курсировать между двумя столицами. Художественный руководитель Московской государственной академической филармонии Александр Чайковский допустил, что Гергиев может также заняться музыкой в московском театре.

«Может быть, конечно, с таким дирижером сам процесс спектакля самого, он будет более интересен с точки зрения исполнения музыкальных каких-то трактовок», — сказал он.

«Известия» 15 ноября со ссылкой на собственные источники первыми сообщили, что Гергиев возглавит Большой театр. Отмечалось, что глава Мариинки заменит Владимира Урина, который возглавлял театр с 2013 года.

По имеющейся информации, переговоры о кадровых перестановках шли полтора года. Уточнялось, что о назначении может быть объявлено в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.