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Башмет отреагировал на назначение Гергиева гендиректором Большого театра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Назначение дирижера Валерия Гергиева на пост гендиректора Большого театра говорит о том, что он нашел в себе силы для такой работы. Об этом 1 декабря заявил журналистам народный артист СССР Юрий Башмет.

«Могу сказать, что он великий музыкант, мой великий друг. У него масса энергии. Наверняка будет что-то меняться в театре. Раз об этом стало известно, значит, он находит в себе силы и видит перспективу», — сказал музыкант.

Башмет признался, что будет ждать новых постановок Большого театра и уверен в их будущем успехе.

«Я с ним очень много лет дружу, более 40 лет. И мы много вместе выступали, знаю, на что он способен. Я очень оптимистичен, с большой надеждой жду новые постановки, и тогда вы будете в публике и сами убедитесь в том, для чего это было сделано», — сказал артист.

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О назначении дирижера, художественного руководителя Мариинского театра Гергиева на должность гендиректора Большого театра стало известно ранее в этот день. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. До этого гендиректором был Владимир Урин. Он освобожден от должности по собственному желанию.

Гергиев заявил, что для него это огромная ответственность. Он выразил надежду на то, что ближайшие театральные сезоны и годы будут успешными.

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