Путин исключил Резника и Горгадзе из состава СПЧ

Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета по правам человека (СПЧ) адвокатов Генри Резника и Шоту Горгадзе. Соответствующий указ опубликован 1 декабря на сайте Кремля.

Также из состава органа исключены Александр Мукомолов, Леонид Никитинский, Мара Полякова и Евгений Ясин, скончавшийся 25 сентября.

Вместо них были включены Александр Ионов, Юлиа Назарова, Игорь Новиков, Элина Сидоренко и Сергей Соловьев.

Ранее, 15 мая, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил «Известиям», что Россия нуждается в изменении подхода к правам человека. По его словам, всеобщая декларация прав человека, разработанная на Западе, содержит в себе идеологию автономного, то есть не встроенного в социум индивида.

Также Фадеев предложил ввести в Уголовный кодекс статью о русофобии. Он заявил, что для этого необходимо утвердить критерии оценки русофобии.