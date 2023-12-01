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Путин исключил Резника и Горгадзе из состава СПЧ

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета по правам человека (СПЧ) адвокатов Генри Резника и Шоту Горгадзе. Соответствующий указ опубликован 1 декабря на сайте Кремля.

Также из состава органа исключены Александр Мукомолов, Леонид Никитинский, Мара Полякова и Евгений Ясин, скончавшийся 25 сентября.

Вместо них были включены Александр Ионов, Юлиа Назарова, Игорь Новиков, Элина Сидоренко и Сергей Соловьев.

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Ранее, 15 мая, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил «Известиям», что Россия нуждается в изменении подхода к правам человека. По его словам, всеобщая декларация прав человека, разработанная на Западе, содержит в себе идеологию автономного, то есть не встроенного в социум индивида.

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