В СПЧ запланировали пересмотр доктрины прав человека в России
Россия нуждается в изменении подхода к правам человека. Об этом «Известиям» заявил глава Совета по правам человека и развитию гражданского общества Валерий Фадеев.
«К сожалению, доктрина прав человека довольно давно стала использоваться Западом для вмешательства в дела других стран. Хотя, когда декларация и другие документы после Второй мировой войны подписывались огромным количеством стран, был заложен основной принцип — вмешиваться в чужие дела нельзя. Сейчас вмешательство сплошь и рядом, примеров очень много», — пояснил он.
По словам главы СПЧ всеобщая декларация прав человека, разработанная на Западе, содержит в себе идеологию автономного, то есть не встроенного в социум индивида. Такой подход не подходит России в связи с региональными особенностями.
«В декабре президент России Владимир Путин на встрече с СПЧ сказал, что наш Совет должен стать важной международной площадкой для обсуждения таких проблем. После этого мы организовали дискуссию по этой теме. Но это не означает, что существующие основные постулаты декларации прав человека будут отвергнуты», — добавил Валерий Фадеев.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Валерия Фадеева «Известиям»:
«Запад отвергает любые попытки вступить с нами в серьезный разговор»