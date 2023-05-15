В СПЧ предложили ввести статью за русофобию в УК
В Совете по правам человека предложили ввести в уголовный кодекс статью о русофобии. Об этом «Известиям» заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
«С точки зрения юридической техники было бы достаточно внести дополнения в существующие статьи. Но я считаю, что важен именно политический жест. Необходимо тщательно продумать новую статью и внести изменения в уголовный кодекс», — отметил он.
Главный вопрос, по его словам, состоит в том, чтобы утвердить критерии оценки русофобии. На данный момент русофобия не считается преступлением.
«В уголовном кодексе существует понятие «действие» и «бездействие». Но русофобия может быть мотивом этих критериев. Таких случаев, когда неправомерные действия осуществляются в отношении россиян, соотечественников, иностранцев, которые так или иначе проявляют позитивное отношение к России, тысячи. Мы должны ответить на это», — подчеркнул Валерий Фадеев.
Также он подчеркнул, что уголовному преследованию будут подвергаться должностные лица зарубежных стран, которые будут притеснять, как своих граждан, так и россиян.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Валерия Фадеева «Известиям»:
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