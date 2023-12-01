Приложение «РЖД пассажирам» удалили из App Store

Приложение «РЖД пассажирам» удалено из магазина приложений App Store, при этом текущие установленные версии продолжат функционировать. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба холдинга «Российские железные дороги».

Компания предупреждает, что обновлять и переустанавливать загруженные приложения не рекомендуется, так как поставить новые уже не получится.

«Установленные приложения на платформе Android работают без сбоев», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, всем клиентам доступна мобильная версия сайта.

Также 1 декабря из сервиса App Store было удалено приложение каршерингового сервиса «Ситидрайв». В самой компании заявили, что уже идут поиски альтернативных путей установки приложения.

Ранее, 30 ноября, стало известно о блокировке банковских приложений «Почта банк», «Хоум банк», «Русский стандарт» в магазине приложений Google Play. Однако в App Store приложение «Русского стандарта» осталось доступно для скачивания.

О блокировке приложений российских банков, попавших под санкции США, также сообщалось в августе. Тогда из Google Play пропали приложения Локо-банка, «Солидарности», «Юнистрима» и других.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.