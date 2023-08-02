Google Play удалил приложения попавших в июле под санкции США российских банков
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- Google Play удалил приложения попавших в июле под санкции США российских банков
Из магазина мобильных приложений Google Play в среду, 2 августа, пропал ряд приложений российских банков, попавших в июле под санкции США.
Речь идет о приложениях банков Локо-банка, «Солидарности», «Юнистрима», «Петербургского социального коммерческого банка» (ПСКБ), а также Тинькофф Банка, об удалении которого из Google Play стало известно накануне.
Как сообщили 1 августа в Тинькофф Банке, ранее загруженные приложения продолжат работу в штатном режиме.
Перечисленные кредитные организации попали под блокирующие санкции США 20 июля.
2 марта стало известно, что из AppStore пропали все приложения банка «Тинькофф», а также стали недоступны для скачивания приложения нескольких российских банков, в числе которых «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье».
Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.