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Google Play удалил приложения попавших в июле под санкции США российских банков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Из магазина мобильных приложений Google Play в среду, 2 августа, пропал ряд приложений российских банков, попавших в июле под санкции США.

Речь идет о приложениях банков Локо-банка, «Солидарности», «Юнистрима», «Петербургского социального коммерческого банка» (ПСКБ), а также Тинькофф Банка, об удалении которого из Google Play стало известно накануне.

Как сообщили 1 августа в Тинькофф Банке, ранее загруженные приложения продолжат работу в штатном режиме.

Перечисленные кредитные организации попали под блокирующие санкции США 20 июля.

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2 марта стало известно, что из AppStore пропали все приложения банка «Тинькофф», а также стали недоступны для скачивания приложения нескольких российских банков, в числе которых «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье».

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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