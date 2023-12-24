Кругом обман: восемь признаков потенциальной жертвы афериста

Умение манипулировать другими людьми и не поддаваться на происки аферистов дано не всем, а лишь 25% наших соотечественников. Далеко не каждый превращает эту особенность в криминальный талант. Но те, кто решается на аферы, прекрасно знают, как выбрать и «обработать» потенциальную жертву. «Известия» разбирались, почему люди попадаются на удочку мошенников, как аферисты выбирают добычу и можно ли позаботиться о своей безопасности.

Ведомые

Риск стать жертвой мошенника высок уже потому, что в среднем 75% людей ведомые, то есть попадающие под чужое влияние , говорит психолог, преподаватель университета «Синергия» Анна Гусева. В основном люди попадают в ловушку аферистов из-за особенностей устройства мозговых центров. В тот момент, когда человек получает и анализирует сомнительную информацию, в мыслительный процесс включены три нейронные сети, активность которых можно отследить.

— Одна из них отвечает за самосознание, вторая — за принятие решений, а третья несет ответственность за постановку задач и анализ ситуации. Человека очень легко обмануть или увлечь, если активизируются сразу все эти сети. Он не успевает сосредоточиться и принимает скоропалительное решение, — разъясняет эксперт.

В лучшем положении оказываются те, у кого нейронные цепи не срабатывают одновременно. Эти люди тщательно и поэтапно анализируют поступающую информацию, оценивают, что важнее, и только тогда принимают решение.

Эксперт считает, что от психологических особенностей человека мало что зависит, но классическая формула «сам обманываться рад» срабатывает и при общении с мошенниками.

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— Известный гипнолог Милтон Эриксон говорил о том, что всегда можно подвести человека под внушение или ввести в транс, если с его стороны идет добровольное сотрудничество. Например, бывает, что люди ищут легких ответов на сложные вопросы, находятся в поиске простых вещей и ничего при этом не хотят делать — лишь бы переложить на кого-то ответственность , — рассказывает Анна Гусева.

Если же человека не берет внушение, то это означает, что он в состоянии сконцентрироваться или сосредоточиться на какой-то одной волнующей его теме или проблеме. Например, думает о любимом человеке или о футболе. Такая цельность не дает сбить с толку.

С точки зрения психологии в зоне риска те, кто в мечтах видит свое особое предназначение, миссию. Они порой закрывают глаза на возможные подвохи, их легко убедить в том, что некие действия необходимы для достижения цели.

— Хочется также выделить и тех, кто уверен в себе на все 100%, — как раз за эту гордыню и цепляются мошенники. Конечно, в зоне риска молодежь без жизненного опыта, дети, а также доверчивые пожилые люди. Ими легко манипулировать, — подсказывает эксперт.

Главный помощник мошенника — тщеславие потенциальной жертвы, когда человек хочет быть лучше всех и считает себя таковым.

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— Ему говорят: «Да, ты лучший. Возьми в кредит эту машину, и у тебя всё будет отлично, как ты того заслуживаешь». И он берет, потому что подпадает под категорию ведомых, — говорит Гусева.

Эксперт подчеркивает, что обманываться могут люди разных типажей, профессий и возрастных категорий. Но если понаблюдать за ними, то можно найти у них много общего. В частности, речь идет о личностях с подвижной, легковозбудимой, лабильной психикой, высоким уровнем эмпатии, сочувствия, переживания. Они живут на эмоциях, могут расплакаться при виде чужого горя или когда смотрят душещипательный фильм. Такие люди испытывают сильные чувства при любых стрессовых ситуациях.

По словам Анны Гусевой, любое мошенничество работает «на обаянии». Аферисты часто используют так называемый пикап — технику быстрого обольщения. Жертва даже не замечает, как буквально на пустом месте разгорается костер страсти. Потом соблазнитель (или соблазнительница) перешагивает через чужие чувства и идет дальше. Из сферы личных отношений этот метод давно переместился в аферы и в бизнес.

— Алгоритм один — сначала установить контакт с интересующим нас человеком, потом расположить к себе, влюбить в себя, используя психологические уловки так, что жертва готова на всё. Сейчас у людей дефицит внимания, многие одиноки, и техника срабатывает безошибочно, — рассказывает Анна Гусева.

Кто ведущий

В небольшой процент ведущих попадают люди с волевыми качествами, не допускающие стороннего вмешательства в свое подсознание. Они всегда сильнее оппонента, у них трезвое мышление, они не склонны к сантиментам, рассудительные, четкие, отмечает Гусева.

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Волевые и невозмутимые ведущие предпочитают твердо стоять на земле и не заполнять мозг верой в то, что недоказуемо . Эти качества касаются глубоких внутренних установок личности и не относятся к показным демонстративным действиям.

По словам Анны Гусевой, в категорию устойчивых можно включить и некоторых пациентов с психическими заболеваниями, которые никому не верят и даже дружеские проявления расценивают как враждебные.

При определении типа человека — ведущего или ведомого — важно также учитывать периоды кризисов, в том числе и возрастных, а также психологические травмы. Умелый мошенник может оказаться рядом с человеком, когда тот переживает горе, и грамотно подать информацию в своих интересах.

— Что касается темперамента, наиболее устойчивый тип — это флегматики. Им нужны безопасность и стабильность. Они не скандалят, не жалуются, учитывают мнение окружающих, делают всё медленно, но с комфортом. Любую информацию флегматики обязательно проверят и примут решение только через несколько дней, поэтому меньше чем другие поддаются на сомнительные предложения , — рассказывает Анна Гусева.

Быстрые, динамичные холерики, на первый взгляд, демонстрируют собственное видение событий, считают себя хозяевами ситуации. Однако такому человеку достаточно пообещать власть, а также обладание чем-то значимым, и тогда он легко попадется на удочку, предостерегает эксперт. Задумчивые меланхолики могут стать легкой добычей аферистов, потому что они творческие, эмпатичные люди, ратуют за справедливость, а также задают много вопросов, увязая в разговоре как в болоте.

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— Избегать общения с проходимцами следует и представителям так называемого демонстративного типа. Чаще всего это сангвиники. Им нужно признание, они хотят быть в центре внимания. К сожалению, этот тип больше всего подвержен уловкам мошенников, — продолжает Анна Гусева.

Кто становится жертвой

Клинический психолог, преподаватель Института прикладной психологии в социальной сфере Анастасия Тимофеева выделяет восемь черт, характерных для тех, кто может стать жертвой мошенника. С такими людьми махинаторам проще работать.

На первое место клинический психолог ставит заниженную самооценку. Человек соглашается на манипуляции и обман, потому что в глубине души уверен, что заслуживает потребительского отношения к себе. Люди с заниженной самооценкой легко попадаются на крючок, когда мошенники давят на чувство значимости, ценности или человеческого достоинства своей жертвы.

Неумение говорить «нет» — второй шанс стать потерпевшим. По словам Тимофеевой, в этом случае человек испытывает сильный дискомфорт, отказывая кому-то. Он может продолжать общение с мошенником, даже если уже понимает, что его, скорее всего, обманут. Потому что отказать после того, как сначала согласился, для него гораздо дискомфортнее, чем обмануться. Таким образом, человек платит аферисту за то, чтобы не страдать, отказывая.

— Третья черта — подавленная агрессия. Человек по какой-то причине старается не проявлять эмоции, считает, что ему нельзя злиться, быть неудобным, и, скорее всего, будет плясать под дудку манипулятора. Ему кажется, что если озвучить позицию, которую собеседник не одобряет, то последствия будут только хуже. Это очень распространенная проблема людей, переживших психологическое насилие в детстве, — продолжает Тимофеева.

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Злую шутку с некоторыми людьми играет импульсивность — четвертое качество. Оно из серии «сначала делает, потом думает». Человек идет на поводу сильных эмоций , ему трудно взять паузу, чтобы сначала обдумать последствия.

— Так называемая невротическая вина, которую мы поставим на пятое место, тоже делает человека уязвимым. Наличие внутриличностных конфликтов, порождающих постоянное самообвинение, заставляет человека неосознанно «подставляться», чтобы получить наказание , — рассказывает клинический психолог.

Шестой признак потенциальной жертвы — особые отношения с риском и опасностью. Клинический психолог отмечает, что такой человек не умеет вовремя почувствовать опасность, не верит, что с ним может произойти что-то нехорошее. Часто это последствие гиперопеки в детстве. А некоторые люди просто убеждены в том, что каждый человек хороший и, чтобы быть достойным, нельзя отказывать никому в помощи.

— Под особенными отношениями с риском мы еще понимаем азартность и веру в легкие деньги. Этими качествами манипулируют мошенники, предлагающие вложить ваши средства в игру на частных биржах с огромной доходностью, — продолжает Анастасия Тимофеева.

Седьмую строчку «рейтинга» занимает неумение прогнозировать — беда людей, которые не в состоянии охватить вниманием ситуацию, заметить ее особенности и предположить, как они повлияют на ее развитие. Такой человек может отдать деньги незнакомцу и не подумать, что тот их не вернет.

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Наконец, людей подводят многозадачность, «распыление» внимания или его дефицит. По словам эксперта, такое бывает, когда у человека нет возможности сфокусироваться на деталях. Или, читая длинный договор, написанный мелким шрифтом, он на п. 3.2 уже не помнит, что было написано во второй части. Эти люди обычно попадают в финансовую ловушку, которая представлена под видом выгодной сделки.

Для чего надо учиться

Клинический психолог подчеркивает, что для выполнения своих противозаконных задач мошенники активно используют различные психотехники. Эти приемы популярно описаны в криминальной хронике, и людям не мешает их изучить, потому что предупрежден — значит вооружен.

— Договоритесь с кем-то из близких, что в любых ситуациях, связанных с переводом или передачей денег, вы будете сначала советоваться с ними. Одна голова — хорошо, а две — лучше, — говорит Анастасия Тимофеева.

Но все-таки лучше надеяться прежде всего на себя — учиться и развиваться, подчеркивает Анна Гусева. Хорошее образование дает навыки работы с информацией, а психологические знания помогут разбираться в людях.

— У выпускника института уже есть внутри автоматический конструктор, который помогает ему анализировать информацию. Этому он учился, когда вначале писал эссе, потом рефераты, курсовые и защищал диплом. Ему уже не нужна опора — у него четко работает понятийный аппарат, который вначале включает самосознание, потом подсказывает, что пора принимать решение, предварительно оценив поставленную задачу, — рассуждает психолог.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков