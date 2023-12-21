Номера и знаки: в 2023-м мошенники чаще всего звонили в будни после обеда

Чаще всего в 2023 году мошенники звонили гражданам в будние дни после обеда. Об этом говорится в исследовании «Тинькофф» (есть у «Известий»), информацию подтвердили эксперты по кибербезопасности. Причина — в том, что в это время люди обычно заняты рабочими вопросами, и склонны предоставить больше информации собеседнику. Кроме того, в это время работают отделения кредитных организаций, где людей убеждают снять деньги в банкомате или оформить кредит. Какие схемы обмана в основном использовали преступники в 2023 году — в материале «Известий».

В какое время чаще всего звонят мошенники

Подавляющее большинство (90-95%) звонков мошенников поступило россиянам в будни дни. К таким выводам пришли эксперты Центра экосистемной безопасности «Тинькофф», которые анализировали результаты работы фабрики человекоподобных роботов – роботов-персонажей, имитирующих голоса и реплики реальных людей для удержания мошенников на линии как можно дольше. В компании уточнили: наибольшее количество звонков поступает со вторника по четверг с 14:00 до 18:00.

В «Тинькофф» напомнили, что и в предыдущие годы злоумышленники звонили чаще в будние дни. Но в 2023-м они сузили временной диапазон: почти на 30% чаще стали звонить именно в середине рабочей недели и именно после обеда.

Справка: «Тинькофф» выявил самое популярное время звонков мошенников, анализируя работу своей фабрики человекоподобных роботов – навыка, созданного на базе телефонного секретаря. Ее запустили для тестирования широкой аудитории в сентябре 2023 года. С этого времени боты ответили на 225 тыс. вызовов злоумышленников, которые пытались дозвониться до абонентов. В 70% случаев мошенники просто кладут трубку, когда понимают, что говорят с роботом, 15% ― начинают оскорблять бота после нескольких минут разговора, 9% ― жалуются на жизнь или усложнение работы и 6% ― шутят с роботами.

Тенденцию подтвердили в других банках. По статистике ВТБ, чаще всего мошенники звонят в середине рабочей недели (со вторника по четверг) с 13:00 до 20:00 часов. В «Зените» также сказали, что злоумышленники обычно связываются с гражданами в будние дни и в рабочее время.

Почему мошенники обычно звонят в рабочее время

— В эти периоды люди чаще всего заняты делами: торопятся с работы домой, забирают детей из садов и школ, закупаются в супермаркетах. Именно в такое время люди больше всего склонны верить мошенникам, на этом построены принципы социальной инженерии — застать человека врасплох проще, если ему сложнее сфокусироваться на разговоре из-за большого количества других фоновых задач, — пояснили в «Тинькофф».

Работа контакт-центров преступников организована по подобию банковских колл-центров с распределением соответствующих ролей и функционала, подчеркнули в «Зените».

— Кроме того, днем в будние дни россияне могут обратиться в дополнительные офисы банков (в рабочие часы отделений) для выполнения инструкций мошенников по снятию денежных средств или оформлению кредитов. Кроме того, злоумышленники для прозвонов редко выбирают выходные и праздничные дни, так как понимают, что родственники пенсионеров (более уязвимая категории клиентов) находятся рядом, — разъяснили в банке «Зенит».

Звонки с неизвестных номеров в рабочее время могут вызывать больше доверия, считает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. В другие часы многие люди вообще не станут брать трубку или сразу же сбросят вызов.

— Также вызов в нестандартное время тревожит жертву, помогает вывести из морального равновесия и обмануть. В свою очередь типовые дневные звонки повышают «конверсию» — больше шансов, что мошенника хотя бы выслушают, — добавил Владимир Ульянов.

Время, в которое звонят злоумышленники, напрямую зависит от того, какой сценарий они используют, считает управляющий RTM Group Евгений Царёв. Сейчас в схемах задействованы в основном «официальные лица»: представители финансовых организаций, органов власти и так далее. Таких вызовов человек и ожидает с понедельника по пятницу. Если в прошлом году из общего количества звонков на эту категорию приходилось около половины, то сегодня — уже примерно 75%, оценил эксперт

— Правда, есть часть тех, кто звонит якобы по срочному вопросу и в выходные (примерно 10-15% этой категории): когда якобы нужно быстро разрешить проблемы с банковским «подозрительным» переводом или с родственником, нарушившим закон. Или потенциальной жертве сообщают, например, что ей будет предъявлено обвинение по одной из серьезных статей — такой, как мошенничество в особо крупных размерах — и предлагают решить вопрос «полюбовно», — уточнил Евгений Царёв.

Какие схемы чаще всего используют телефонные мошенники

Успех телефонных злоумышленников зависит не столько ото дня недели или времени суток, сколько от придуманной легенды, заявили «Известиям» в Банке России. Там добавили: Аферисты подстраивают их под актуальные события, которые у всех на слуху. Применяя различные схемы обмана, злоумышленники могут запугивать, торопить и оказывать давление или, напротив, стараться заинтересовать и обрадовать внезапной выгодой.

— Сейчас наиболее распространенной остается схема телефонного мошенничества, когда злоумышленники под предлогом сохранности денег предлагают перевести сбережения на «безопасный» («специальный», «защищенный» счет) в Центробанке. На самом деле таких счетов не существует, — подчеркнули в регуляторе.

Практически любой информационный повод, который широко освещался в СМИ, активно использовался мошенниками для адаптации своих схем с целью обмана граждан-клиентов разных кредитных учреждений, напомнил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

— Это и звонки якобы от операторов связи с инфо о необходимости продления срока действия SIM-карты или актуализации данных (ранее Роскомнадзор требовал от операторов сотовой связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными), и от правоохранительных органов с инфо о попытке перевода денежных средств на счета граждан с целью финансирования ВСУ (закон о госизмене) и другие легенды в соответствии с актуальным новостным фоном, — перечислил он.

Злоумышленники стали чаще использовать технологии удаленного доступа, добавили в «Зените». Например, они уговаривают подключить удаленный доступ к телефону клиента для проведения мероприятий по «спасению денежных средств». Таким образом человек может скомпрометировать интернет-банк, откуда преступники смогут снять деньги или оформить кредит.

Еще одна распространенная схема — применение фишинговых ссылок, полученных от третьих лиц, добавили в «Зените».

Как сообщают опрошенные «Известиями» эксперты, главная защита от мошенников — превентивная. Лучше всего прекращать разговор, если собеседник предлагает слишком выгодную сделку или торопит в предоставлении информации или перечислении денег. Следует перезвонить по официальному номеру организации.

В ЦБ добавили, что для борьбы с телефонными мошенниками Банк России за три квартала 2023 года инициировал блокировку более 515 тыс. номеров, которые использовались для хищения денег у граждан.