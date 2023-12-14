Водить за взнос: в России в полтора раза выросло число финпирамид
Число финансовых пирамид в России достигло исторического максимума — сейчас их в черном списке Центробанка более 2 тыс., сообщили «Известиям» в регуляторе. За девять месяцев 2023-го он выявил таких нелегальных проектов на 47% больше, чем за такой же период прошлого года. Это абсолютный рекорд, говорят в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров. Что стало причиной бума финансовых пирамид, какие схемы обмана были популярны в 2023 году и какие опасности ждут россиян в 2024-м — в материале «Известий».
Сколько в России финансовых пирамид
В России почти в 1,5 раза выросло число финансовых пирамид — до 2176, сообщили «Известиям» в Центробанке. За девять месяцев этого года регулятор выявил таких проектов на 47% больше, чем за такой же период 2022 года (тогда их было 1481). А по сравнению с 2021-м рост составил 250% — тогда их было 870.
При этом доля финпирамид в общем числе нелегальных компаний и мошеннических схем составила более половины, практически все они действуют в интернете (98%). Остальная часть — нелегальные кредиторы, профучастники рынка ценных бумаг и операторы инвестплатформ, а также лжестраховщики.
Рост числа финансовых пирамид связан с ростом интереса граждан к инвестициям и в целом к поиску дополнительных доходов — в том числе на фоне ситуации в экономике, полагают в Центробанке. С другой стороны, сам регулятор постоянно актуализирует свою систему мониторинга, что влияет на выявляемость нелегальных ресурсов. Механизм блокировки в борьбе с ними помогает пока не слишком эффективно — в ответ на каждое ограничение доступа создаются новые проекты-клоны.
Львиную долю выявленных пирамид составляют небольшие анонимные псевдо-инвестиционные проекты, информация о которых распространяется через соцсети и Telegram.
«Такие схемы краткосрочны, рассчитаны на незначительный первоначальный взнос и дают возможность заработать только тем, кто успел первым войти в проект», — пояснили в Банке России.
Но не все выявленные пирамиды были внесены в список компаний с признаками нелегальной деятельности, который ведет ЦБ. В частности, по закону о персональных данных туда нельзя предоставлять сведения о физических лицах, но в правоохранительные органы и кредитные организации такая информация передается, пояснили в пресс-службе регулятора.
«Они могут использовать нашу информацию и противодействовать нелегалам с помощью инструментов, предусмотренных в антиотмывочном законодательстве», — добавили там.
Названное Центробанком число — это абсолютный исторический рекорд, такого разгула пирамид в России еще не было, заявили «Известиям» в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров. Там назвали текущую ситуацию пирамидоапокалипсисом и добавили, что решить ее должна помочь новая стратегия по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры. Ее одобрило правительство в октябре этого года, документ начнет действовать с января 2024 года.
— Предыдущая стратегия, которая работала с 2017 года, тоже дала свои результаты, но ситуация катастрофически ухудшилась с началом пандемии и продолжает ухудшаться в условиях экономического кризиса, усиления санкций, — считает председатель фонда Марат Сафиулин. — По последним исследованиям Минфина, только 10% россиян в состоянии назвать признаки пирамиды. Это значит, что 9 из 10 граждан могут стать потенциальными жертвами пирамид.
Сейчас разрабатывается дорожная карта по реализации новой стратегии. Одним из ожидаемых ее результатов станет повышение умения россиян распознавать нелегальных участников рынка и противостоять угрозам социальной инженерии.
Топ-5 схем обмана россиян в 2023 году
В Федеральном фонде по защите вкладчиков выделяют наиболее популярные схемы деятельности организаций-финпирамид. Первое место заняли пирамиды-секты, которые используют механизы вовлечения людей, похожие на методы тоталитарных сект. Речь идет о некоторых сетевых проектах, особенно тех, которые рассчитаны на длительное существование.
На втором месте криптотрейдинг с его «супердоходными» предложениями вложиться в криптовалюту. Их можно найти в Telegram-каналах, чуть реже — на сайтах в интернете, у некоторых коучей, преподающих онлайн финансовую грамотность. По прогнозам экспертов фонда, в 2024 году она останется актуальной у мошенников.
Еще одна схема — это псевдоконсалтинг. Ею, по словам Марата Сафиулина, занимаются в том числе официально зарегистрированные российские компании, которые никогда не имели лицензий на брокерскую деятельность.
— Они также обещают очень высокую доходность тем, кто будет прислушиваться к их советам. Советы бесплатные, если откроете счет у брокеров — их партнеров. На выбор предлагаются брокеры с лицензией ЦБ и без нее. Правда, чтобы следовать рекомендациям «консультантов», вам почти наверняка придется связаться с нелицензированными брокерами, — пояснил Марат Сафиулин.
На четвертом месте по популярности пирамиды-«работодатели», построенные по принципам сетевого маркетинга.
— Сегодня наибольшую опасность представляет несколько крупных проектов, которые продвигаются как возможность получения работы, — отметил эксперт. — Условием вхождения в сетевой бизнес может быть покупка дорогих лицензий, интернет-магазинов или определенного товара.
Особую популярность в уходящем году получили псевдокомпьютерные игры с выводом денежных средств — на деле это та же самая пирамида, пояснил глава фонда. Пользователей мотивируют покупать игровые активы, а когда приток новых средств снижается, то игра закрывается, баллы и стоящие за ними реальные деньги оказываются недоступными для игроков.
— За последние три года Банк России выявил порядка тысячи таких игр. Мы пока не видим оснований для того, чтобы поток псевдоигр в ближайшее время сократился, — резюмировал эксперт.
Как не попасть в пирамиду
Распознать финпирамиду можно по характерным признакам, рассказал «Известиям» партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Дмитрий Ульянов. Среди них — явное навязывание своих услуг, мотивирование на поиск новых клиентов по принципу сетевого маркетинга, обещания быстрого заработка и высокой доходности, превышающей ставки по банковским вкладам.
Также сигналом могут стать непродолжительность деятельности проекта, отсутствие или минимум информации о компании и ее финансовой отчетности, а также отсутствие лицензии ЦБ на осуществление деятельности по привлечению денег или сведений об организации в специальном реестре ЦБ.
Нерыночная сверхприбыль — это, например, 17% в день или 50% годовых, добавил управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков.
— Стоит проверять любые предложения, которые явно выбиваются из рынка и в которых обещают золотые горы, — дал совет эксперт. — Во-вторых, надо обращать внимание на форму внесения средств. Насторожиться стоит, когда это какие-то карты сотрудников, криптовалюта, оформление займов на сторонние компании и так далее.
О финансовой пирамиде говорит и требование приводить новых знакомых за вознаграждение, добавил он.
При этом привлечь к уголовной ответственности реальных бенефициаров пирамид проблематично, поскольку они действуют дистанционно и используют удаленные зарубежные серверы, напомнил Дмитрий Ульянов. Отследить финансовые потоки с криптовалютой сложно, еще сложнее выстроить полноценную доказательную базу, уточнил руководитель юридического отдела МФК «Честное слово» Даниил Белозеров.
Он напомнил, что высокая доходность без существенного риска или даже риска полной потери вложений невозможна, и призвал проверять, не находится ли компания, предлагающая быстро заработать на вложениях, в черном списке Банка России.