Водить за взнос: в России в полтора раза выросло число финпирамид

Число финансовых пирамид в России достигло исторического максимума — сейчас их в черном списке Центробанка более 2 тыс. , сообщили «Известиям» в регуляторе. За девять месяцев 2023-го он выявил таких нелегальных проектов на 47% больше, чем за такой же период прошлого года. Это абсолютный рекорд , говорят в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров. Что стало причиной бума финансовых пирамид, какие схемы обмана были популярны в 2023 году и какие опасности ждут россиян в 2024-м — в материале «Известий» .

Сколько в России финансовых пирамид

В России почти в 1,5 раза выросло число финансовых пирамид — до 2176 , сообщили «Известиям» в Центробанке. За девять месяцев этого года регулятор выявил таких проектов на 47% больше, чем за такой же период 2022 года (тогда их было 1481) . А по сравнению с 2021-м рост составил 250% — тогда их было 870.

При этом доля финпирамид в общем числе нелегальных компаний и мошеннических схем составила более половины, практически все они действуют в интернете (98%) . Остальная часть — нелегальные кредиторы, профучастники рынка ценных бумаг и операторы инвестплатформ, а также лжестраховщики .

Рост числа финансовых пирамид связан с ростом интереса граждан к инвестициям и в целом к поиску дополнительных доходов — в том числе на фоне ситуации в экономике , полагают в Центробанке. С другой стороны, сам регулятор постоянно актуализирует свою систему мониторинга, что влияет на выявляемость нелегальных ресурсов . Механизм блокировки в борьбе с ними помогает пока не слишком эффективно — в ответ на каждое ограничение доступа создаются новые проекты-клоны.

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Львиную долю выявленных пирамид составляют небольшие анонимные псевдо-инвестиционные проекты, информация о которых распространяется через соцсети и Telegram .

« Такие схемы краткосрочны, рассчитаны на незначительный первоначальный взнос и дают возможность заработать только тем, кто успел первым войти в проект », — пояснили в Банке России.

Но не все выявленные пирамиды были внесены в список компаний с признаками нелегальной деятельности , который ведет ЦБ. В частности, по закону о персональных данных туда нельзя предоставлять сведения о физических лицах, но в правоохранительные органы и кредитные организации такая информация передается , пояснили в пресс-службе регулятора.

«Они могут использовать нашу информацию и противодействовать нелегалам с помощью инструментов, предусмотренных в антиотмывочном законодательстве », — добавили там.

Названное Центробанком число — это абсолютный исторический рекорд, такого разгула пирамид в России еще не было , заявили «Известиям» в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров. Там назвали текущую ситуацию пирамидоапокалипсисом и добавили, что решить ее должна помочь новая стратегия по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры . Ее одобрило правительство в октябре этого года, документ начнет действовать с января 2024 года .

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— Предыдущая стратегия, которая работала с 2017 года, тоже дала свои результаты, но ситуация катастрофически ухудшилась с началом пандемии и продолжает ухудшаться в условиях экономического кризиса, усиления санкций , — считает председатель фонда Марат Сафиулин. — По последним исследованиям Минфина, только 10% россиян в состоянии назвать признаки пирамиды . Это значит, что 9 из 10 граждан могут стать потенциальными жертвами пирамид.

Сейчас разрабатывается дорожная карта по реализации новой стратегии . Одним из ожидаемых ее результатов станет повышение умения россиян распознавать нелегальных участников рынка и противостоять угрозам социальной инженерии .

Топ-5 схем обмана россиян в 2023 году

В Федеральном фонде по защите вкладчиков выделяют наиболее популярные схемы деятельности организаций-финпирамид. Первое место заняли пирамиды-секты, которые используют механизы вовлечения людей , похожие на методы тоталитарных сект. Речь идет о некоторых сетевых проектах, особенно тех, которые рассчитаны на длительное существование.

На втором месте криптотрейдинг с его «супердоходными» предложениями вложиться в криптовалюту . Их можно найти в Telegram-каналах, чуть реже — на сайтах в интернете, у некоторых коучей, преподающих онлайн финансовую грамотность. По прогнозам экспертов фонда, в 2024 году она останется актуальной у мошенников.

Еще одна схема — это псевдоконсалтинг . Ею, по словам Марата Сафиулина, занимаются в том числе официально зарегистрированные российские компании, которые никогда не имели лицензий на брокерскую деятельность .

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— Они также обещают очень высокую доходность тем, кто будет прислушиваться к их советам. Советы бесплатные, если откроете счет у брокеров — их партнеров. На выбор предлагаются брокеры с лицензией ЦБ и без нее . Правда, чтобы следовать рекомендациям «консультантов», вам почти наверняка придется связаться с нелицензированными брокерами, — пояснил Марат Сафиулин.

На четвертом месте по популярности пирамиды-«работодатели», построенные по принципам сетевого маркетинга .

— Сегодня наибольшую опасность представляет несколько крупных проектов, которые продвигаются как возможность получения работы , — отметил эксперт. — Условием вхождения в сетевой бизнес может быть покупка дорогих лицензий, интернет-магазинов или определенного товара .

Особую популярность в уходящем году получили псевдокомпьютерные игры с выводом денежных средств — на деле это та же самая пирамида , пояснил глава фонда. Пользователей мотивируют покупать игровые активы, а когда приток новых средств снижается, то игра закрывается, баллы и стоящие за ними реальные деньги оказываются недоступными для игроков .

— За последние три года Банк России выявил порядка тысячи таких игр. Мы пока не видим оснований для того, чтобы поток псевдоигр в ближайшее время сократился , — резюмировал эксперт.

Как не попасть в пирамиду

Распознать финпирамиду можно по характерным признакам , рассказал «Известиям» партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Дмитрий Ульянов. Среди них — явное навязывание своих услуг, мотивирование на поиск новых клиентов по принципу сетевого маркетинга, обещания быстрого заработка и высокой доходности, превышающей ставки по банковским вкладам .

Также сигналом могут стать непродолжительность деятельности проекта, отсутствие или минимум информации о компании и ее финансовой отчетности, а также отсутствие лицензии ЦБ на осуществление деятельности по привлечению денег или сведений об организации в специальном реестре ЦБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Нерыночная сверхприбыль — это, например, 17% в день или 50% годовых , добавил управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков.

— Стоит проверять любые предложения, которые явно выбиваются из рынка и в которых обещают золотые горы , — дал совет эксперт. — Во-вторых, надо обращать внимание на форму внесения средств . Насторожиться стоит, когда это какие-то карты сотрудников, криптовалюта, оформление займов на сторонние компании и так далее.

О финансовой пирамиде говорит и требование приводить новых знакомых за вознаграждение , добавил он.

При этом привлечь к уголовной ответственности реальных бенефициаров пирамид проблематично, поскольку они действуют дистанционно и используют удаленные зарубежные серверы , напомнил Дмитрий Ульянов. Отследить финансовые потоки с криптовалютой сложно, еще сложнее выстроить полноценную доказательную базу , уточнил руководитель юридического отдела МФК «Честное слово» Даниил Белозеров.