 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ФРС заявили о сохраняющемся высоком уровне инфляции в США
Политика
Песков назвал неправдой заявление Зеленского об отсутствии у ВС РФ успехов на поле боя
Мир
Аэропорт Женевы закрыли из-за происшествия на взлетно-посадочной полосе
Мир
В парламенте Словакии назвали красной линией для России вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО
Общество
Главную елку России доставили в Кремль
Политика
Песков рассказал о подготовке Путина к важным мероприятиям
Мир
ЕК согласилась перечислить Венгрии €10 млрд
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Туризм
В Кении заявили о планах отменить визовый режим для туристов с 2024 года
Мир
В США заявили о провале политики Байдена из-за событий на Ближнем Востоке
Мир
В парламенте Словакии заявили о намерении нормализовать отношения с РФ
Мир
Еще 28 эвакуированных из сектора Газа россиян пересекли КПП «Рафах»
Общество
Обвиняемая в теракте Трепова подставила непричастную к делу петербурженку
Мир
CNN узнал об игнорировании ХАМАС просьб о возобновлении переговоров
Экономика
Силуанов заявил о неиспользовании курсов валют для пополнения бюджета
/

Водить за взнос: в России в полтора раза выросло число финпирамид

Эксперты называют их количество историческим максимумом и предостерегают от погони за быстрыми деньгами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число финансовых пирамид в России достигло исторического максимума — сейчас их в черном списке Центробанка более 2 тыс., сообщили «Известиям» в регуляторе. За девять месяцев 2023-го он выявил таких нелегальных проектов на 47% больше, чем за такой же период прошлого года. Это абсолютный рекорд, говорят в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров. Что стало причиной бума финансовых пирамид, какие схемы обмана были популярны в 2023 году и какие опасности ждут россиян в 2024-м — в материале «Известий».

Сколько в России финансовых пирамид

В России почти в 1,5 раза выросло число финансовых пирамид — до 2176, сообщили «Известиям» в Центробанке. За девять месяцев этого года регулятор выявил таких проектов на 47% больше, чем за такой же период 2022 года (тогда их было 1481). А по сравнению с 2021-м рост составил 250% — тогда их было 870.

При этом доля финпирамид в общем числе нелегальных компаний и мошеннических схем составила более половины, практически все они действуют в интернете (98%). Остальная часть — нелегальные кредиторы, профучастники рынка ценных бумаг и операторы инвестплатформ, а также лжестраховщики.

Рост числа финансовых пирамид связан с ростом интереса граждан к инвестициям и в целом к поиску дополнительных доходов — в том числе на фоне ситуации в экономике, полагают в Центробанке. С другой стороны, сам регулятор постоянно актуализирует свою систему мониторинга, что влияет на выявляемость нелегальных ресурсов. Механизм блокировки в борьбе с ними помогает пока не слишком эффективно — в ответ на каждое ограничение доступа создаются новые проекты-клоны.

доходность
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Львиную долю выявленных пирамид составляют небольшие анонимные псевдо-инвестиционные проекты, информация о которых распространяется через соцсети и Telegram.

«Такие схемы краткосрочны, рассчитаны на незначительный первоначальный взнос и дают возможность заработать только тем, кто успел первым войти в проект», — пояснили в Банке России.

Сомнительное довольствие: как инвесторы TORestate лишились 500 млн
Около 200 человек вложились в финансовую пирамиду на рынке недвижимости

Но не все выявленные пирамиды были внесены в список компаний с признаками нелегальной деятельности, который ведет ЦБ. В частности, по закону о персональных данных туда нельзя предоставлять сведения о физических лицах, но в правоохранительные органы и кредитные организации такая информация передается, пояснили в пресс-службе регулятора.

«Они могут использовать нашу информацию и противодействовать нелегалам с помощью инструментов, предусмотренных в антиотмывочном законодательстве», — добавили там.

Названное Центробанком число — это абсолютный исторический рекорд, такого разгула пирамид в России еще не было, заявили «Известиям» в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров. Там назвали текущую ситуацию пирамидоапокалипсисом и добавили, что решить ее должна помочь новая стратегия по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры. Ее одобрило правительство в октябре этого года, документ начнет действовать с января 2024 года.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Предыдущая стратегия, которая работала с 2017 года, тоже дала свои результаты, но ситуация катастрофически ухудшилась с началом пандемии и продолжает ухудшаться в условиях экономического кризиса, усиления санкций, — считает председатель фонда Марат Сафиулин. — По последним исследованиям Минфина, только 10% россиян в состоянии назвать признаки пирамиды. Это значит, что 9 из 10 граждан могут стать потенциальными жертвами пирамид.

Сейчас разрабатывается дорожная карта по реализации новой стратегии. Одним из ожидаемых ее результатов станет повышение умения россиян распознавать нелегальных участников рынка и противостоять угрозам социальной инженерии.

Боль возврата: мошенники придумали легенду обмана с потерей средств на бирже
Каким образом они крадут деньги и почему схема рискует получить массовое распространение

Топ-5 схем обмана россиян в 2023 году

В Федеральном фонде по защите вкладчиков выделяют наиболее популярные схемы деятельности организаций-финпирамид. Первое место заняли пирамиды-секты, которые используют механизы вовлечения людей, похожие на методы тоталитарных сект. Речь идет о некоторых сетевых проектах, особенно тех, которые рассчитаны на длительное существование.

На втором месте криптотрейдинг с его «супердоходными» предложениями вложиться в криптовалюту. Их можно найти в Telegram-каналах, чуть реже — на сайтах в интернете, у некоторых коучей, преподающих онлайн финансовую грамотность. По прогнозам экспертов фонда, в 2024 году она останется актуальной у мошенников.

Еще одна схема — это псевдоконсалтинг. Ею, по словам Марата Сафиулина, занимаются в том числе официально зарегистрированные российские компании, которые никогда не имели лицензий на брокерскую деятельность.

пирамида
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Они также обещают очень высокую доходность тем, кто будет прислушиваться к их советам. Советы бесплатные, если откроете счет у брокеров — их партнеров. На выбор предлагаются брокеры с лицензией ЦБ и без нее. Правда, чтобы следовать рекомендациям «консультантов», вам почти наверняка придется связаться с нелицензированными брокерами, — пояснил Марат Сафиулин.

На четвертом месте по популярности пирамиды-«работодатели», построенные по принципам сетевого маркетинга.

— Сегодня наибольшую опасность представляет несколько крупных проектов, которые продвигаются как возможность получения работы, — отметил эксперт. — Условием вхождения в сетевой бизнес может быть покупка дорогих лицензий, интернет-магазинов или определенного товара.

Особую популярность в уходящем году получили псевдокомпьютерные игры с выводом денежных средств — на деле это та же самая пирамида, пояснил глава фонда. Пользователей мотивируют покупать игровые активы, а когда приток новых средств снижается, то игра закрывается, баллы и стоящие за ними реальные деньги оказываются недоступными для игроков.

За последние три года Банк России выявил порядка тысячи таких игр. Мы пока не видим оснований для того, чтобы поток псевдоигр в ближайшее время сократился, — резюмировал эксперт.

Откликать внимание: ЦБ зафиксировал рост финансовых пирамид под видом игр
Потери игравших в «симуляторы бизнеса» за 2023 год могут достигать $6 млн

Как не попасть в пирамиду

Распознать финпирамиду можно по характерным признакам, рассказал «Известиям» партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Дмитрий Ульянов. Среди них — явное навязывание своих услуг, мотивирование на поиск новых клиентов по принципу сетевого маркетинга, обещания быстрого заработка и высокой доходности, превышающей ставки по банковским вкладам.

Также сигналом могут стать непродолжительность деятельности проекта, отсутствие или минимум информации о компании и ее финансовой отчетности, а также отсутствие лицензии ЦБ на осуществление деятельности по привлечению денег или сведений об организации в специальном реестре ЦБ.

доход
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Нерыночная сверхприбыль — это, например, 17% в день или 50% годовых, добавил управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков.

Стоит проверять любые предложения, которые явно выбиваются из рынка и в которых обещают золотые горы, — дал совет эксперт. — Во-вторых, надо обращать внимание на форму внесения средств. Насторожиться стоит, когда это какие-то карты сотрудников, криптовалюта, оформление займов на сторонние компании и так далее.

Вклады на ветер: как не стать жертвой финансовой пирамиды
И какие признаки указывают на сомнительные финансовые схемы

О финансовой пирамиде говорит и требование приводить новых знакомых за вознаграждение, добавил он.

При этом привлечь к уголовной ответственности реальных бенефициаров пирамид проблематично, поскольку они действуют дистанционно и используют удаленные зарубежные серверы, напомнил Дмитрий Ульянов. Отследить финансовые потоки с криптовалютой сложно, еще сложнее выстроить полноценную доказательную базу, уточнил руководитель юридического отдела МФК «Честное слово» Даниил Белозеров.

Он напомнил, что высокая доходность без существенного риска или даже риска полной потери вложений невозможна, и призвал проверять, не находится ли компания, предлагающая быстро заработать на вложениях, в черном списке Банка России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир