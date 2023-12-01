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Российские ученые сообщили о начале мощной магнитной бури на Земле

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Сильная магнитная буря началась на Земле в пятницу, 1 декабря. Об этом сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

«В начале суток 1 декабря зарегистрировано возмущение геомагнитного поля», — говорится в сообщении.

Как следует из графика, опубликованного лабораторией, с 12:00 мск уровень мощности бури составлял G3 (сила магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале). При этом магнитосфера планеты оставалась возбужденной до 18:00 мск.

На следующий день, 2 декабря, ожидается слабая магнитная буря уровнем G1.

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Магнитные бури высокой мощности вызывают сбои напряжения в промышленных сетях, нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем. В то же время, они расширяют географию наблюдений за полярными сияниями. Астрономическое явление также ощутимо на физическом уровне. Во время него можно испытывать проблемы со сном, слабость, головную боль, скачки давления и даже мигрень.

О возникновении сильнейшей магнитной бури в Москве ранее в этот день сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он назвал грядущую бурю экстремальной и призвал людей соблюдать осторожность.

До этого, 18 ноября, врач Андрей Тяжельников дал рекомендации метеозависимым на время магнитной бури. Он указал на то, что нужно изменить свой график в периоды магнитных бурь и отменить требующие концентрации внимания занятия. Кроме того, нужно снизить количество физических нагрузок. Вместе с тем он посоветовал не пить кофе и отказаться от жареного и мучного.

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