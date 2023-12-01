Синоптик заявил о сильнейшей магнитной буре в Москве в пятницу
Сильнейшая магнитная буря в Москве продлится до 15:00 пятницы, 1 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Экстремально сильная магнитная буря продлится в Москве до 15 часов», — приводит его слова «РИА Новости».
Синоптик также призвал жителей столицы соблюдать осторожность, добавила «Газета.Ru».
Ранее, 18 ноября, врач Андрей Тяжельников дал рекомендации метеозависимым на время магнитной бури. Он указал на то, что нужно изменить свой график в периоды магнитных бурь и отменить требующие концентрации внимания занятия. Кроме того, нужно снизить количество физических нагрузок. Вместе с тем он посоветовал не пить кофе и не есть жареное и мучное.