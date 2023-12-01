Реклама
Прямой эфир
Мир
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам
Мир
NYT сообщила о получении Израилем данных об атаке ХАМАС за год до нападения
Общество
Обильные снегопады обрушатся на Москву в воскресенье
Мир
Минфин США ввел новые санкции против граждан КНДР и одной организации
Общество
Гражданин РФ и Италии признал вину в подрыве ж/д под Рязанью по заданию Киева
Мир
Politico назвало Лиз Трасс «секретным оружием» Байдена в помощи Украине
Мир
Сенатор США указал на отсутствие шансов у Киева вернуть Крым
Мир
ЦАХАЛ заявила о нарушении ХАМАС условий перемирия
Наука и техника
В «Сириусе» представили робота-водолаза и дрон с вертикальной системой взлета
Спорт
Полицейские пострадали в драке футбольных фанатов перед матчем Лиги конференции
Мир
Зеленский объявил о создании линии обороны от Донбасса до Западной Украины
Общество
Генконсульства ФРГ закрылись в Екатеринбурге и Новосибирске
Армия
Военная полиция РФ выявила более 220 пособников ВСУ с начала года
Мир
WSJ узнала о продлении Израилем и ХАМАС перемирия еще на один день
Армия
В России начался серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов

Синоптик заявил о сильнейшей магнитной буре в Москве в пятницу

Синоптик Тишковец: экстремально сильная магнитная буря в Москве пройдет до 15:00
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сильнейшая магнитная буря в Москве продлится до 15:00 пятницы, 1 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Экстремально сильная магнитная буря продлится в Москве до 15 часов», — приводит его слова «РИА Новости».

Синоптик также призвал жителей столицы соблюдать осторожность, добавила «Газета.Ru».

Страшные магнитные бури: метеозависимым зима принесет головные боли
1 декабря ожидается сильнейшая в 2023 году магнитная буря

Ранее, 18 ноября, врач Андрей Тяжельников дал рекомендации метеозависимым на время магнитной бури. Он указал на то, что нужно изменить свой график в периоды магнитных бурь и отменить требующие концентрации внимания занятия. Кроме того, нужно снизить количество физических нагрузок. Вместе с тем он посоветовал не пить кофе и не есть жареное и мучное.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023