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Из App Store удалили приложение каршеринга «Ситидрайв»

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Мобильное приложение каршеринга «Ситидрайв» недоступно для скачивания в магазине приложений App Store. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

«Мы уже решаем проблему и ищем альтернативные пути установки приложения», — говорится в сообщении.

Приложение, уже установленное на iPhone, работает в штатном режиме. Компания призывает не удалять его и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые», чтобы смартфон не удалил приложение автоматически. Проверить эту функцию можно в настройках App Store.

«Сейчас приложение по-прежнему доступно для скачивания в Google Play, Huawei AppGallery, Xiaomi, Rustore», — добавили в пресс-службе.

Каршеринг «Ситидрайв» является частью сервиса городской мобильности «Ситимобил», экосистема «Сбера».

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Ранее, 30 ноября, стало известно о блокировке банковских приложений «Почта банк», «Хоум банк», «Русский стандарт» в магазине приложений Google Play. Однако в App Store приложение «Русского стандарта» осталось доступно для скачивания.

О блокировке приложений российских банков, попавших под санкции США, также сообщалось в августе. Тогда из Google Play пропали приложения банков Локо-банка, «Солидарности», «Юнистрима» и других.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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