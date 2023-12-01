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Военный эксперт назвал главную проблему танков Abrams на Украине

Военный эксперт Прохватилов: двигатели танков Abrams быстро выходят из строя
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Austin Berner
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Двигатели танков M1A1 Abrams быстро забиваются песком и грязью и выходят из строя. Кроме того, они потребляют достаточно большое количество горючего. Об этом военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил в пятницу, 1 декабря.

«У них газотурбинные двигатели, такие стоят на самолетах. Они же стоят на наших танках Т-80, которые прекрасно себя показали. Эти машины быстрые, но потребляют огромное количество горючего. Наши к этому приспособлены, они легче. А Abrams быстро выходили из строя, забиваясь песком. На Украине много и песка, и глины, и грязи», — сказал Прохватилов в разговоре с Lenta.Ru.

По словам эксперта, во время ближневосточного конфликта американцы научились быстро менять двигатель в полевых условиях. Процесс был отлажен настолько, что занимал всего полчаса. Однако в случае Украины это невозможно, считает Прохватилов.

«Там нужно новые ремонтные заводы для этого ставить. И это было известно заранее. Не понятно, зачем вообще США дали Украине Abrams, потому что это подрыв репутации хороших танков. Они по зубам только богатой стране, НАТО, потому что там большие бюджеты», — заключил военный эксперт.

Приключения «неуязвимых»: западная техника продолжает гореть на поле боя
Поставленные Киеву вооружения зачастую уступают образцам советского производства

Накануне Forbes написал, что проблема переданных Украине танков M-1 Abrams американского производства заключается в сложности с ежедневным обслуживанием их двигателей, из-за чего танки могут выйти из строя, сообщает телеканал «Звезда».

Если экипаж пренебрегает очисткой фильтров танка каждые 12 часов, это приводит к серьезному повреждению двигателя, передает RT. В результате у украинских военных может не остаться другого выбора, кроме как снять поврежденный двигатель и, вероятно, трансмиссию, чтобы отправить их на длительный капитальный ремонт, сообщает телеканал «360».

При этом техническое обслуживание украинских Abrams проходит в Польше.

Ранее, 26 ноября, издание Business Insider заявило, что поставленные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) западные танки Leopard, Challenger и Abrams не смогли изменить ситуацию в зоне спецоперации по защите Донбасса. Теперь Киеву в преддверии зимы необходимо решить, как использовать свой ограниченный арсенал в тот момент, когда контрнаступательные операции ВСУ замедляются, а российское наступление усиливается, уточнило издание.

15 октября немецкий журналист Bild Юлиан Репке заявил, что военная техника, поставленная Западом Украине, не приносит никаких успехов ВСУ, поскольку успешно уничтожается российской армией, пишет ИА «Регнум». По словам журналиста, Вооруженные силы (ВС) РФ не позволяют украинским военным использовать западное вооружение по назначению, и в итоге ВСУ вынуждены передвигаться пешком.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему украинские военные не хотят использовать западные танки. Глава государства заявил, что западные танки горят лучше советских, сообщается на сайте kp.ru.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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