Forbes указал на выводящую из строя танк Abrams уязвимость

Проблема переданных Украине танков M-1 Abrams американского производства заключается в сложности с ежедневным обслуживанием его двигателя, из-за которого танк может выйти из строя. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает Forbes.

Если экипаж Abrams пренебрегает очисткой фильтров танка каждые 12 часов, то это приводит к серьезному повреждению двигателя. В результате, у украинских военных может не остаться другого выбора, кроме как снять поврежденный двигатель и, вероятно, трансмиссию, чтобы отправить их на длительный капитальный ремонт.

«Это могло бы вывести один из немногих украинских М-1 [Abrams] с поля боя так же, как это могла бы сделать российская мина или ракета», — говорится в сообщении.

При этом техническое обслуживание украинских Abrams проходит в Польше, подчеркивает Forbes.

Ранее, 26 ноября, издание Business Insider заявило, что поставленные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) западные танки Leopard, Challenger и Abrams не смогли изменить ситуацию в зоне спецоперации по защите Донбасса. Теперь Киеву в преддверии зимы необходимо решить, как использовать свой ограниченный арсенал в тот момент, когда контрнаступательные операции ВСУ замедляются, а российское наступление усиливается, уточнило издание.

15 октября немецкий журналист Bild Юлиан Репке заявил, что военная техника, поставленная Западом Украине, не приносит никаких успехов ВСУ, поскольку успешно уничтожается российской армией. По словам журналиста, Вооруженные силы (ВС) РФ не позволяют украинским военным использовать западное вооружение по назначению и в итоге ВСУ вынуждены передвигаться пешком.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.