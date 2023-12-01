Китайский LIVAN объявил о старте продаж седана S6 PRO

Китайский LIVAN объявил об официальном старте продаж в России седана S6 Pro, который впервые был представлен в октябре 2023 года. Об этом сообщается 1 декабря на сайте компании.

На российском рынке новинка будет представлена в трех комплектациях: Luxury, Premium и Flagship.

Модель оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом.

Независимо от версии, мотор работает в паре с 7-ступенчатой трансмиссией DCT. Также есть возможность выбрать режим движения (Eco+Comfort+Sport). Кроме того, автомобиль рассчитан на применение бензина не ниже АИ-92.

Седан будет предлагаться в трех вариантах окраски: кристально-белом, сером и полярно-синем. Также будет возможность выбрать одно из двух цветовых исполнений салона: черно-белое и бело-голубое.

S6 Pro доступен для покупки по цене от 2 429 900 рублей с учетом действующих выгод у одного из 75 официальных дилеров бренда LIVAN по всей России.

Ранее, 15 ноября, в России стартовали продажи кроссовера X6PRO от LIVAN. Стоимость авто составит от 2 479 900 рублей с учетом действующих выгод у официальных дилеров компании в РФ.