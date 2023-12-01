Реклама
Прямой эфир
Мир
В Великобритании из-за непогоды произошла задержка поездов
Интернет и технологии
Из App Store удалили приложение каршеринга «Ситидрайв»
Происшествия
Подорвавший ж/д пути под Рязанью мужчина рассказал подробности подготовки теракта
Общество
На саммите BRICS+ Fashion Summit прошел показ дизайнеров из Эфиопии и Индии
Мир
В ВОЗ заявили о самом быстром темпе роста ВИЧ в Европе
Авто
Китайский LIVAN объявил о старте продаж седана S6 PRO
Мир
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Калифорнии
Общество
Суд признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков в Восточной Пруссии
Мир
ВОЗ заявила об отсутствии пандемического потенциала у вспышек пневмонии в Китае
Мир
В ФРГ минимум 45 компаний перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Культура
Дирижер Мариинского театра заявил о новых возможностях при Гергиеве в Большом театре
Происшествия
Открытое горение на рынке «Садовод» в Москве ликвидировано
Мир
СМИ узнали об использовании ИИ при испытаниях ядерного бомбардировщика США
Мир
Проезд грузовиков с гумпомощью в сектор Газа прекратился из-за боевых действий
Мир
The Times предрекла Европе поражение в случае открытого конфликта с РФ

Китайский LIVAN объявил о старте продаж седана S6 PRO

0
Фото: livan-motors
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайский LIVAN объявил об официальном старте продаж в России седана S6 Pro, который впервые был представлен в октябре 2023 года. Об этом сообщается 1 декабря на сайте компании.

На российском рынке новинка будет представлена в трех комплектациях: Luxury, Premium и Flagship.

Модель оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом.

Независимо от версии, мотор работает в паре с 7-ступенчатой трансмиссией DCT. Также есть возможность выбрать режим движения (Eco+Comfort+Sport). Кроме того, автомобиль рассчитан на применение бензина не ниже АИ-92.

Седан будет предлагаться в трех вариантах окраски: кристально-белом, сером и полярно-синем. Также будет возможность выбрать одно из двух цветовых исполнений салона: черно-белое и бело-голубое.

S6 Pro доступен для покупки по цене от 2 429 900 рублей с учетом действующих выгод у одного из 75 официальных дилеров бренда LIVAN по всей России.

Китайская, народная: параллельный импорт авто меняется официальным
Дилеры начали продавать автомобили Jetta с гарантией импортера

Ранее, 15 ноября, в России стартовали продажи кроссовера X6PRO от LIVAN. Стоимость авто составит от 2 479 900 рублей с учетом действующих выгод у официальных дилеров компании в РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023