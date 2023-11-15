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LIVAN начал продажу кроссовера X6PRO в России

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Фото: livan-motors
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В России стартовали продажи кроссовера X6PRO от LIVAN. Об этом производитель сообщил 15 ноября «Известиям».

Автомобиль будет доступен в комплектациях Luxury, Premium и Flagship, а также в четырех возможных цветах окраски кузова и в двух вариантах цветового исполнения салона.

Версии Luxury и Premium оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском в версии, развивающей 147 л. с. и 270 Нм. LIVAN X6PRO в комплектации Flagship имеет еще более мощную версию мотора. Двигатель сочетается с семиступенчатой трансмиссией DCT и рассчитан на применение бензина не ниже АИ-92.

Стоимость кроссовера X6PRO составит от 2 479 900 рублей с учетом действующих выгод у официальных дилеров LIVAN в России.

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Ранее, 8 ноября, бренд Geely представил к продаже на российском рынке новый С-седан Geely Emgrand. Для седана доступно шесть вариантов окраски кузова: белый, а также металлик серо-голубого, серого, синего, бежевого и темно-синего цветов. Цены на новинку начинаются от 1 999 990 рублей, а при покупке в кредит и по схеме trad in минимальная цена составит 1 799 990 рублей.

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