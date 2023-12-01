Очевидец рассказал о начале пожара на рынке «Садовод»

Пожар на рынке «Садовод» с 20-й линии резко перекинулся на 19-ю через щели. Об этом свидетель возгорания рассказал в пятницу, 1 декабря.

По его словам, огонь распространился на основные сезонные товары — пуховики и синтепоновые куртки. Из-за этого вся торговая площадка оказалась в едком дыму, посетителям стало трудно дышать, было сложно что-то увидеть.

«Паника, всех выгнали с линии, никто толком даже не успел закрыть павильоны», — сказал очевидец в беседе с телеканалом «360».

К месту ЧП также подъехала лаборатория, которая проводит замеры воздуха на предмет предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Ранее в этот день пресс-служба МЧС РФ сообщила, что площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 кв. м, передает RT.

По данным ведомства, быстрому распространению огня способствуют высокая пожарная нагрузка и плотная застройка, уточняет НСН.

К тушению огня привлекли более 170 человек и 48 единиц техники, сообщается на сайте kp.ru.

До этого сообщалось, что площадь пожара составляет 350 кв. м. В МЧС уточнили, что огнем охвачены товары в смежных трехуровневых контейнерах, передает агентство городских новостей «Москва». Спасатели эвакуировали с места происшествия 350 человек. Также стало известно о двух пострадавших при ЧП.

О том, что на «Садоводе», расположенном на 14-м км Московской кольцевой автодороги (МКАД), произошел пожар, ранее в этот день сообщало ИА «Регнум». На кадрах, имеющихся в распоряжении «Известий», видно, что территорию рынка заволокло густым серо-черным дымом. Он валит из торгового павильона-ангара. Продавцы и покупатели спешно эвакуируются.