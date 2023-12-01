Военный историк объяснил преимущества дрона «Ланцет»

Дрон «Ланцет» — уникальный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), и в мире нет ничего подобного, рассказал «Известиям» 1 декабря военный историк Юрий Кнутов.

«Он сделан полностью из композитных материалов, имеет электродвигатель, что делает его невидимым как для радаров, так и для тепловизоров. Кроме того, он изготовлен по схеме Х-образного крыла: два Х-образных крыла, которые складываются при транспортировке, а при запуске, соответственно, они раскрываются», — отметил эксперт.

По его словам, этот летательный аппарат имеет великолепные маневренные характеристики, может даже зависать на некоторое время, и его иногда можно перепутать на экране радара с птицей. Также он обратил внимание на то, что «Ланцет» всё время модернизируется и, по некоторым данным, последние поколения таких дронов могут действовать «роем».

«Соответственно, на сегодняшний день это самая главная проблема для украинской армии. Украинские военные неоднократно обращались к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому с просьбой помочь найти средства противодействия «Ланцетам», <…> но практически армия Украины ничего сделать с этими беспилотниками не может», — заключил Кнутов.

Ранее, 10 ноября, телеканал Welt назвал производство в РФ дронов «Ланцет» примером успеха российских конструкторов. По словам журналиста Кристофа Ваннера, Россия вывела на новый уровень производство боевых БПЛА.