Суд обязал «Уральские авиалинии» отказаться от навязывания платных услуг

Свердловский областной суд обязал авиакомпанию «Уральские авиалинии» отказаться от автоматического включения в договор платных услуг. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба суда.

Иск о защите прав потребителей был подан управлением Роспотребнадзора по Астраханской области. Претензия была связана с тем, что при покупке билетов авиакомпании потребителю заранее приписывалось согласие на добровольное страхование, медицинские услуги и питание на борту.

Истец потребовал от «Уральских авиалиний» прекратить навязывание дополнительных платных услуг, а также довести до потребителей решение суда через СМИ. Октябрьский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил требования, после чего истец обжаловал решение в областном суде.

«По смыслу действующего законодательства о защите прав потребителей не допускается самостоятельное проставление предпринимателем отметок о заранее данном (презюмируемом) согласии потребителя на оказание ему дополнительных услуг. Проставленное за потребителя согласие не может считаться добровольным, осознанным и свободным выражением им желания заключить договор, даже несмотря на то что гражданин может отказаться от услуги», — заявили в суде второй инстанции.

Ранее, 30 ноября, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение авиакомпании «Победа» в связи с оплатой услуги по изменению условий договора воздушной перевозки. Ведомство установило, что пассажирам авиакомпании необходимо заплатить от 500 до 5000 рублей за внесение изменений в ФИО или изменение/корректировку данных документа при посадке в самолет, при этом доказательств обоснованности указанного размера платы нет.