Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил об отсутствии сигналов от Киева к урегулированию конфликта
Мир
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам
Мир
NYT сообщила о получении Израилем данных об атаке ХАМАС за год до нападения
Общество
Обильные снегопады обрушатся на Москву в воскресенье
Происшествия
На рынке «Садовод» в Москве произошел пожар
Общество
Гражданин РФ и Италии признал вину в подрыве ж/д под Рязанью по заданию Киева
Мир
Лавров назвал трусами Блинкена и Борреля за ранний отъезд со СМИД ОБСЕ
Мир
Число погибших после ударов Израиля по сектору Газа возросло до 32
Наука и техника
Ракета-носитель «Союз» с кораблем «Прогресс МС-25» стартовала с Байконура
Мир
Орбан предложил ЕС вернуться к вопросу членства Украины через 5-10 лет
Армия
Шойгу оценил потери ВСУ за полгода контрнаступления в 125 тыс. человек
Мир
Зеленский объявил о создании линии обороны от Донбасса до Западной Украины
Общество
Генконсульства ФРГ закрылись в Екатеринбурге и Новосибирске
Политика
В Кремле заявили о продолжении РФ контактов по освобождению россиян из Газы
Мир
Порошенко не выпустили с Украины на встречи в США и Польше

Трудовые льготы и гарантии женщин в России — что говорит закон

Россиянам назвали случаи, при которых работодатель может уволить беременную женщину
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское законодательство практически уравнивает в правах мужчин и женщин. В современном мире женщинам доступны практически все профессии, которые считались «мужскими», а дискриминация при приеме на работу не поддерживается и преследуется. Тем не менее у женщин есть дополнительные трудовые гарантии, которых нет у мужчин. «Известия» объясняют, на какие привилегии может претендовать работающая женщина.

Гарантии женщин при приеме на работу в 2023 году

Работодатель не вправе привлекать женщин к работе с вредными или опасными условиями, в том числе к деятельности под землей. Помимо этого, закон гарантирует, что женщины не могут быть приняты на работу, которая связана с подъемом или перемещением вручную тяжестей, превышающих допустимые нормы. Например, производственно-погрузочные работы с разовым подъемом тяжестей свыше 15 кг или же работа, на которой женщине пришлось бы постоянно переносить предметы массой больше 7 кг.

Отдельно устанавливаются требования к рабочему месту женщины:

  • сотрудница должна иметь возможность менять положение — сидя или стоя;
  • отрицательные факторы внешней среды, такие как шум, ультразвук, вибрация, высокая или низкая температура воздуха, наличие вредных химических веществ;
  • на рабочем месте должны быть допустимые параметры микроклимата;
  • при работе на производстве у сотрудницы должна быть рабочая форма, специальная обувь и защитная экипировка.

Льготы для женщин, работающих в сельской местности, в 2023 году

С 2019 года в России также действует закон, устанавливающий дополнительные гарантии для женщин, работающих в сельской местности. Такие сотрудницы должны в неделю работать не более 36 часов вместо 40, при этом с сохранением зарплаты за полный график. Все часы, отработанные сверх этого времени, должны оплачиваться дополнительно.

Если рабочий день разбит на части, за такой график работницам сельской местности полагается доплата. Кроме того, эта категория имеет право на дополнительный выходной в месяц за свой счет, для этого необходимо написать заявление.

Трудовые льготы для беременных и мам с детьми в 2023 году

При трудоустройстве беременных женщин и матерей с детьми эти факторы не могут стать основанием для отказа. Кроме того, для будущих мам и женщин с детьми до полутора лет не может быть установлен испытательный срок.

Беременных женщин нельзя отправлять в командировки и привлекать к сверхурочной работе или вахтовой занятости, ночной работе и выходу в праздничные дни. Если работница занимается деятельностью, которая может нанести вред ее здоровью во время беременности, ее необходимо перевести на работу, где условия труда будут менее опасными, при этом сохранив прежний заработок. Важно, чтобы на рабочем месте сотрудницы был оптимальный микроклимат и освещение, при этом не было вибраций, ультразвука или инфракрасных лучей, перепадов давления или статического напряжения для ног или пресса. В случае если работодатель не способен обеспечить беременной работнице подходящие условия, он обязуется освободить женщину от работы и выплачивать ей средний заработок до момента ухода в декретный отпуск.

Дорогие дамы: будут ли женщины зарабатывать больше мужчин
Юристы объяснили, как государство компенсирует разрыв в плате за труд

По просьбе сотрудницы ей предоставляют дни отдыха вне графика непосредственно перед отпуском по беременности и родам или сразу после него. На подобный вид отпуска имеют право только женщины — о том, как он оплачивается, «Известия» писали в специальном материале. Досрочно вызывать беременную сотрудницу из отпуска противозаконно.

Работодатель обязан предоставлять беременным время для диспансерного обслуживания и на время отсутствия работницы сохранить средний заработок. Также будущая мама вправе попросить перевести ее на неполный рабочий график.

Уволить беременную сотрудницу возможно в том случае, если вся компания подлежит ликвидации. Также увольнение может наступить по истечении срока трудового договора, если его заключили на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника, а перевести женщину на другую работу до окончания беременности невозможно.

Если сотрудница имеет ребенка до трех лет, в отношении нее действуют те же запреты, что и для беременных работниц.

Также уволить нельзя одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет, в случае с ребенком-инвалидом — до 18 лет. То же правило касается и других лиц (например, бабушки или тети), воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида — до 18 лет). Запрет на увольнение распространяется и на родителей или иных законных представителей, которые являются единственными кормильцами детей до трех лет или детей-инвалидов в многодетных семьях, где никому из несовершеннолетних еще не исполнилось 14.

Список запрещенных для женщин профессий – 2023

С 1 января 2021 года Минтрудом утвержден новый список профессий, где не могут работать женщины. Если раньше таких должностей было 465, то в новом перечне их число сократилось до 100. Документ утверждает частичный запрет на трудоустройство в 21 самой опасной производственной сфере.

В том числе женщинам запрещено работать в отраслях химического и текстильного производства, на горных, подземных и строительных работах, в сфере добычи нефти и газа, металлообработке, на железнодорожном транспорте. В перечень входят специальности на радиотехнических, электронных и полиграфических производствах, в сфере судостроения и судоремонта, производстве бумаги и цемента, теплоизоляционных материалов.

Без страхов и упреков: женщинам могут разрешить ремонтировать самолеты
Минтруд просят сократить список запрещенных для россиянок профессий в отрасли

При этом в документе отмечается, что ограничения не распространяются на руководителей, специалистов и служащих, не выполняющих физическую работу. Также они не касаются должностей по бытовому обслуживанию, персонала по обслуживанию стационарных механизмов, имеющих автоматический пуск и остановку, и ряда других.

Ранее «Известия» рассказали, при каких условиях женщина может уйти в декрет раньше срока и как оплачивается такой отпуск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023