Трудовые льготы и гарантии женщин в России — что говорит закон

Российское законодательство практически уравнивает в правах мужчин и женщин. В современном мире женщинам доступны практически все профессии, которые считались «мужскими», а дискриминация при приеме на работу не поддерживается и преследуется. Тем не менее у женщин есть дополнительные трудовые гарантии, которых нет у мужчин. «Известия» объясняют, на какие привилегии может претендовать работающая женщина.

Гарантии женщин при приеме на работу в 2023 году

Работодатель не вправе привлекать женщин к работе с вредными или опасными условиями, в том числе к деятельности под землей. Помимо этого, закон гарантирует, что женщины не могут быть приняты на работу, которая связана с подъемом или перемещением вручную тяжестей, превышающих допустимые нормы. Например, производственно-погрузочные работы с разовым подъемом тяжестей свыше 15 кг или же работа, на которой женщине пришлось бы постоянно переносить предметы массой больше 7 кг.

Отдельно устанавливаются требования к рабочему месту женщины:

сотрудница должна иметь возможность менять положение — сидя или стоя;

отрицательные факторы внешней среды, такие как шум, ультразвук, вибрация, высокая или низкая температура воздуха, наличие вредных химических веществ;

на рабочем месте должны быть допустимые параметры микроклимата;

при работе на производстве у сотрудницы должна быть рабочая форма, специальная обувь и защитная экипировка.

Льготы для женщин, работающих в сельской местности, в 2023 году

С 2019 года в России также действует закон, устанавливающий дополнительные гарантии для женщин, работающих в сельской местности. Такие сотрудницы должны в неделю работать не более 36 часов вместо 40, при этом с сохранением зарплаты за полный график. Все часы, отработанные сверх этого времени, должны оплачиваться дополнительно.

Если рабочий день разбит на части, за такой график работницам сельской местности полагается доплата. Кроме того, эта категория имеет право на дополнительный выходной в месяц за свой счет, для этого необходимо написать заявление.

Трудовые льготы для беременных и мам с детьми в 2023 году

При трудоустройстве беременных женщин и матерей с детьми эти факторы не могут стать основанием для отказа. Кроме того, для будущих мам и женщин с детьми до полутора лет не может быть установлен испытательный срок.

Беременных женщин нельзя отправлять в командировки и привлекать к сверхурочной работе или вахтовой занятости, ночной работе и выходу в праздничные дни. Если работница занимается деятельностью, которая может нанести вред ее здоровью во время беременности, ее необходимо перевести на работу, где условия труда будут менее опасными, при этом сохранив прежний заработок. Важно, чтобы на рабочем месте сотрудницы был оптимальный микроклимат и освещение, при этом не было вибраций, ультразвука или инфракрасных лучей, перепадов давления или статического напряжения для ног или пресса. В случае если работодатель не способен обеспечить беременной работнице подходящие условия, он обязуется освободить женщину от работы и выплачивать ей средний заработок до момента ухода в декретный отпуск.

По просьбе сотрудницы ей предоставляют дни отдыха вне графика непосредственно перед отпуском по беременности и родам или сразу после него. На подобный вид отпуска имеют право только женщины — о том, как он оплачивается, «Известия» писали в специальном материале. Досрочно вызывать беременную сотрудницу из отпуска противозаконно.

Работодатель обязан предоставлять беременным время для диспансерного обслуживания и на время отсутствия работницы сохранить средний заработок. Также будущая мама вправе попросить перевести ее на неполный рабочий график.

Уволить беременную сотрудницу возможно в том случае, если вся компания подлежит ликвидации. Также увольнение может наступить по истечении срока трудового договора, если его заключили на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника, а перевести женщину на другую работу до окончания беременности невозможно.

Если сотрудница имеет ребенка до трех лет, в отношении нее действуют те же запреты, что и для беременных работниц.

Также уволить нельзя одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет, в случае с ребенком-инвалидом — до 18 лет. То же правило касается и других лиц (например, бабушки или тети), воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида — до 18 лет). Запрет на увольнение распространяется и на родителей или иных законных представителей, которые являются единственными кормильцами детей до трех лет или детей-инвалидов в многодетных семьях, где никому из несовершеннолетних еще не исполнилось 14.

Список запрещенных для женщин профессий – 2023

С 1 января 2021 года Минтрудом утвержден новый список профессий, где не могут работать женщины. Если раньше таких должностей было 465, то в новом перечне их число сократилось до 100. Документ утверждает частичный запрет на трудоустройство в 21 самой опасной производственной сфере.

В том числе женщинам запрещено работать в отраслях химического и текстильного производства, на горных, подземных и строительных работах, в сфере добычи нефти и газа, металлообработке, на железнодорожном транспорте. В перечень входят специальности на радиотехнических, электронных и полиграфических производствах, в сфере судостроения и судоремонта, производстве бумаги и цемента, теплоизоляционных материалов.

При этом в документе отмечается, что ограничения не распространяются на руководителей, специалистов и служащих, не выполняющих физическую работу. Также они не касаются должностей по бытовому обслуживанию, персонала по обслуживанию стационарных механизмов, имеющих автоматический пуск и остановку, и ряда других.

Ранее «Известия» рассказали, при каких условиях женщина может уйти в декрет раньше срока и как оплачивается такой отпуск.