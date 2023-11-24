Как досрочно выйти в декрет в 2023 году — основания и сроки

Беременность не всегда протекает легко, из-за чего будущие мамы нередко задумываются о досрочном выходе в декрет. Однако такая возможность есть не у всех. О том, кто может уйти в отпуск по беременности и родам раньше, читайте в материале «Известий».

Когда выходят в декрет в 2023 году

Говоря о декрете, люди часто объединяют в одно понятие два вида отпуска — по беременности и родам и по уходу за ребенком. Право на первый имеют только будущие матери, в среднем он длится от 140 до 194 дней. Второй предоставляется любому члену семьи, который берет на себя ответственность за заботу о малыше. Он предоставляется вплоть до третьего дня рождения ребенка.

Согласно закону, женщина может уйти в отпуск по беременности и родам за 70 дней до предполагаемой даты появления ребенка на свет или на 30-й неделе беременности. После рождения малыша ей полагается 70 дней на восстановление. Если при родах были осложнения, этот срок увеличивается еще на 14 дней.

Кто может выйти в декрет раньше срока в 2023 году

Согласно закону, оснований для досрочного выхода в декрет всего два. Первое — многоплодная беременность. Если будущая мама ждет двоих и более детей, она может прекратить работать на 28-й неделе или за 84 дня до предполагаемой даты родов. При этом времени на восстановление после появления малышей на свет также дается больше — 110 дней. Если о том, что беременность многоплодная, стало известно только во время родов, женщине предоставят 124 дня отдыха.

Вторая причина для досрочного выхода в декрет — проживание в зонах радиоактивного загрязнения. В таком случае будущая мама может уйти в отпуск на 27-й неделе беременности.

Если роды начнутся преждевременно, женщина будет вынуждена уйти в декрет раньше по независящим от нее обстоятельствам. Срок восстановления после этого составляет 156 дней, если родился один ребенок, и 194 дня, если родилось двое детей и больше. В зоне радиоактивного загрязнения отдых продлевается до 176 дней и 200 дней соответственно.

Как досрочно выйти в декрет в 2023 году

Плохое самочувствие при беременности не считается серьезной причиной для досрочного выхода в декрет с точки зрения законодательства. Тем не менее будущие мамы всё же могут прекратить работу раньше.

Так, женщина может уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск перед декретным, если у нее остались неиспользованные дни отдыха. Чтобы временные рамки отпускных периодов точно совпали, на 22–24-й неделе беременности следует уточнить у врача дату выхода в декрет. Кроме того, по договоренности с работодателем будущей маме могут предоставить отпуск за свой счет.

Если беременная нуждается в госпитализации или ее состояние здоровья не позволяет выполнять трудовые обязанности, врач выпишет больничный лист, не относящийся к декретному отпуску. В качестве причины нетрудоспособности в таком случае будет указан конкретный диагноз.

Вредные условия работы сами по себе не являются причиной для досрочного выхода в декрет. Тем не менее работодатель обязан предоставить будущей матери возможность заниматься более простым трудом, чтобы снизить негативное воздействие на ее организм. Если беременная работала в ночную смену, ее придется перевести на дневной график. При этом сотрудница сохраняет свой средний заработок.

В случае если альтернативных вариантов трудоустройства у работодателя не нашлось, женщина имеет право на досрочный отпуск. При этом все дни до официального начала декрета ей выплачивается средняя зарплата.

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