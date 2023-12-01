Врач назвал основные пути заражения ВИЧ-инфекцией

Заражение ВИЧ-инфекцией чаще всего происходит во время полового акта, также вирус может передаться во время переливания крови, при использовании нестерильных медицинских инструментов и от матери ребенку внутриутробно или с молоком при кормлении грудью. Об этом «Известиям» 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, рассказал врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

Как отметил врач, ВИЧ-инфекция — это медленно прогрессирующее неизлечимое вирусное заболевание. Попадая в организм, вирус начинает размножаться и в качестве строительного материала для своих копий он использует иммунные клетки. В результате любые заболевания — от ОРВИ до новообразований — у человека с ВИЧ развиваются быстрее, имеют более тяжелое течение и дают больше осложнений.

При этом, по его словам, вирус не передается респираторным путем, при объятиях и рукопожатии, использовании вещей зараженного человека, также им нельзя заразиться через укус насекомых.

«В развитии инфекция проходит четыре стадии. Первая — инкубационный период (4–12 недель). Вирус еще не выявляется с помощью анализов, но человек уже заразен. На второй стадии (3–12 месяцев с момента заражения) увеличиваются лимфатические узлы и появляются другие симптомы: повышение температуры тела, сыпь, молочница. Человек может тяжело болеть ангиной или пневмонией. Однако этих симптомов может и не быть», — рассказал Банный.

Третья стадия — латентная, которая длится 6–7 лет. Симптомы практически исчезают, вирус замедляет свое распространение. На четвертой стадии на фоне истощенной иммунной системы человек часто болеет. Пятая стадия развития ВИЧ — это синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), добавил врач.

«Синдром приобретенного иммунодефицита — это состояние критического истощения иммунной системы. Условно точкой отсчета для СПИД считают критическое снижение CD4+ лимфоцитов (их также называют Т-клетками или Т-лимфоцитами) до уровня менее 200 клеток на 1 мл крови и развитие одного или нескольких СПИД-ассоциированных заболеваний. К ним относят церебральный токсоплазмоз (поражение головного мозга), пневмоцистоз (поражение дыхательных путей), криптоспоридиоз (поражение ЖКТ) и др.» — объяснил специалист.

Он отметил, что ВИЧ-инфекция неизлечима, однако воздействовать на нее можно с помощью антиретровирусной терапии, которая замедляет развитие вируса.

Такая терапия, по его словам, позволяет удерживать концентрацию вируса в крови на минимальном, близком к нулевому уровне. Это значит, что человек с ВИЧ-положительным статусом не заразит своих близких. Женщины с ВИЧ могут родить здорового ребенка с минимальным (1%) риском инфицирования, также при терапии мала вероятность передачи вируса от больного человека к здоровому при половых контактах.

«Кроме того, терапия позволяет сохранить достаточное количество лимфоцитов, предотвратить развитие СПИД-индикаторных заболеваний, а также повысить качество и увеличить продолжительность жизни — без лечения продолжительность жизни составляет около 10 лет после заражения, с терапией человек может дожить до старости», — добавил Банный.

В заключение он отметил, что очень важно проводить профилактическую диагностику ВИЧ-инфекции и при положительном статусе сразу же начать терапию — чем раньше человек узнает о своем ВИЧ-статусе и получит лечение, тем больший эффект оно даст.

В декабре прошлого года специалисты медико-генетического центра Genotek рассказали, у каких народов России наиболее часто встречаются генетические мутации, повышающие устойчивость к ВИЧ, а также способствующие снижению риска развития инфекции в случае заражения. Оказалось, что наиболее высокая частота генотипа, защищающего от вируса иммунодефицита человека, наблюдается среди удмуртов и бесермян (1,9%), ашкеназских евреев (1,8%), мордвы (1,5%), русских (1,3%), украинцев (1,1%) и татар (1%).