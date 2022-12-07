Реклама
Прямой эфир
Мир
Италия приостановит поставки вооружения на Украину до конца года
Мир
Вице-президента Аргентины Киршнер приговорили к шести годам тюрьмы
Мир
США и Австралия договорились о расширении военного сотрудничества
Мир
Две фирмы Трампа признали виновными по делу о налоговом мошенничестве
Общество
Прокуратура начала проверку по факту пожара в ресторане Zuma
Мир
В ФРГ призвали ответить на закон США об инфляции
Мир
Суд назначил штраф британским экоактивистам за порчу картины
Спорт
Роналду опроверг слухи о переходе в саудовский клуб «Аль-Наср»
Наука
В Центре Гамалеи создали вакцину от гриппа в виде спрея
Происшествия
Украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Мир
Пентагон решил не мешать Украине разрабатывать дальнобойное оружие
Общество
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ресторане Zuma

Названа народность с самой частой генетической устойчивостью к ВИЧ-инфекции

Ученые Genotek определили народности РФ, у которых наиболее часто встречается генетическая устойчивость к ВИЧ-инфекции
0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты медико-генетического центра Genotek определили, у каких народов России наиболее часто встречаются генетические мутации, повышающие устойчивость к ВИЧ, а также способствующие снижению риска развития инфекции в случае заражения. Результаты исследования поступили в редакцию «Известий» в среду, 7 декабря.

Больная тема: как в России борются с ВИЧ-инфекцией
В стране инфицированы более 800 тыс. человек, причем большинство заразились половым путем

Ученые проанализировали данные 100 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет из клиентской базы компании.

Оказалось, что наиболее высокая частота генотипа, защищающего от вируса иммунодефицита человека, наблюдается среди удмуртов и бесермян (1,9%), ашкеназских евреев (1,8%), мордвы (1,5%), русских (1,3%), украинцев (1,1%) и татар (1%). Изредка мутация встречается у ингушей (0,027%), бурятов и монголов (0,063%), якутов и долганов (0,068%), башкир (0,07%), азербайджанцев (0,10%) и чеченцев (0,11%).

Среди регионов лидерами по распространенности «полезного» генотипа в России стали Удмуртская Республика (2,1%), Республика Карелия (2%), Костромская область (2%), Ульяновская (1,8%) и Московская области (1,7%). Значительно ниже частота встречаемости мутации в Ингушской, Чеченской, Новгородской республиках, а также в Республике Коми и Астраханской области.

Как пояснил директор по продукту медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько, устойчивость к ВИЧ появляется по причине мутации в гене CCR5. Так, из-за потери 32 нуклеотидов в этом гене присоединение вируса иммунодефицита человека к Т-клеткам затруднено.

«Есть гипотеза, что эта мутация была распространена среди европейских народов из-за эпидемии чумы в Средневековье. Люди с мутацией ССR5Δ32 получали преимущество и имели больше шансов на выживание», — отметил специалист.

Эксперты Genotek уточняют, что в настоящий момент нет лекарственных средств, способных полностью избавить человека от ВИЧ, однако существуют антиретровирусные препараты, в значительной степени продлевающие жизнь и предупреждающие развитие СПИДа. Медикаменты негативно воздействуют на ВИЧ и не дают ему размножаться. При этом заразиться от ВИЧ-инфицированного человека, который проходит терапию, невозможно.

Инфекция не передается при кашле и чихании, через поцелуи, общую посуду и столовые приборы, личные вещи и нижнее белье. Самым распространенным путем распространения являются половые контакты. Менее часто, но всё же встречается бытовой способ передачи (контакт «кровь-кровь»): во время переливания крови или при использовании нестерильных медицинских инструментов, в том числе шприцев, на которых также остается инфицированная кровь, а также в процессе трансплантации органов.

2 ноября ученые центра Genotek сообщили, что каждый 20-й россиянин входит в «генетическую группу риска» склонности к псориазу. По мнению специалистов, шанс появления заболевания у данной группы возрастает в шесть раз.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022