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У каждого двадцатого россиянина нашли мутацию, повышающую риск псориаза

Ученые Genotek нашли у каждого 20-го россиянина мутацию, повышающую риск возникновения псориаза
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Фото: commons.wikimedia.org/Seenms
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Каждый 20-й россиянин подвержен риску возникновения псориаза из-за наличия генетических мутаций. Таким образом, шанс появления заболевания у данной группы возрастает в шесть раз, выяснили ученые Медико-генетического центра Genotek. С результатами ознакомились «Известия».

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Исследование проводилось на выборке из 60 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет — всё это на основе на обезличенных данных клиентов компании.

Как поясняют специалисты, псориаз — хроническое неинфекционное воспалительное заболевание кожи, которое характеризуется появлением высыпаний, зудом и болью. Чаще всего дебют патологии приходится на период с 15 до 30 лет, но может встречаться и в пожилом возрасте. В большей степени болезни подвержены европейцы, в меньшей — представители негроидной и монголоидной рас.

Ученые давно установили роль генетических факторов, отвечающих за возникновение псориаза. Наследуемость варьируется от 50 до 90%. Однако, несмотря на большую роль генетики, у родителей, не больных псориазом, может родиться ребенок, у которого в течение жизни появится это заболевание. Возможна и обратная ситуация, когда при плохой семейной истории у ребенка псориаза не будет, рассказал директор по продукту Медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько.

«Во многом всё зависит от той комбинации генетических вариантов, которую мы получаем от родителей. Так, у одного брата риск может быть существенно выше, чем у второго, потому что ему достался менее удачный набор мутаций. Наиболее важны мутации в гене HLA-C, так как он связан с иммунной системой человека», — уточнил эксперт.

Симптомы болезни сопровождаются воспалительным процессом и образованием чешуйчатых участков покраснения. Как правило, они располагаются на локтях или коленях, на стопах, ладонях, а также в волосистой части головы, поражаются и ногти. В то же время пациенты не способны заражать других людей.

К числу факторов, провоцирующих псориаз, специалисты относят ожирение, вредные привычки (курение и алкоголь), различные инфекции, некоторые лекарственные препараты, а также травматизацию кожи, переохлаждение и солнечные ожоги.

Лечение включает в себя широкий спектр различных методов. В зависимости от степени тяжести врачами назначаются кремы и мази, физио- и фототерапия, прием медикаментов (гормональные и противоопухолевые препараты), специальная диета (исключаются соленые и копченые, жирные продукты, сладости, цитрусовые), немаловажно и систематическое укрепление иммунитета.

В сентябре ученые Genotek сообщили, что у 14% россиян выявлена склонность к риску возникновения синдрома Жильбера. Это доброкачественное заболевание наследственного типа (также известное как семейная негемолитическая желтуха), при котором в крови увеличивается уровень свободного билирубина. В период обострения у пациентов могут наблюдаться быстрая утомляемость, слабость, тяжесть и боль в правом подреберье, тошнота, горечь во рту и изжога.

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