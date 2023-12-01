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В Санкт-Петербурге задержали развращавшего школьниц курьера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Санкт-Петербурге задержали курьера по подозрению в надругательстве и развращении несовершеннолетних девочек. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил источник «Известий».

По его данным, в полицию информация о противоправных действиях со стороны курьера поступила еще в апреле 2023 года.

«Правоохранители стали проверять данные и установили, что 36-летний мужчина, проживающий в районе Шушары в Петербурге, знакомился с несовершеннолетними девочками в соцсетях. Известно, что он работает курьером», — сообщил собеседник.

После того как мужчина вступал в переписку с несовершеннолетними, он приглашал их к себе домой. При этом он заведомо знал о возрасте девочек.

Правоохранители задержали его по месту проживания 29 ноября. Мужчина сознался в содеянном, рассказав как минимум о трех девочках, которые стали его жертвами, и стал фигурантом уголовного дела по статьям УК РФ «Изнасилование», «Развратные действия» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», добавил источник.

Одну из пострадавших он пригласил к себе домой в 2018 году и неоднократно развращал ее на протяжении года, а в период с января по май 2019 года он надругался над ней против ее воли.

Также, по словам подозреваемого, еще с одной школьницей он имел интимную связь по обоюдному согласию с апреля 2017 года по июнь 2019 года, но в середине ноября надругался над девочкой против ее воли.

В начале марта 2023 года, рассказал мужчина, он изнасиловал еще одну несовершеннолетнюю.

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1 ноября в Москве судом был осужден растлевавший на протяжении 11 лет детей 64-летний продюсер. По версии следствия, с 2010 по 2021 год мужчина, являясь сотрудником организации по развитию детского творчества, совершил в отношении шестерых детей действия сексуального характера. Отмечалось, что для этого он использовал профессиональные навыки для общения с ними.

Его признали виновным в совершении двух эпизодов по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Деяния сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») и трех эпизодов по ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц»).

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