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СК: жителя Рязани задержали за теракты по заданию военной разведки Украины

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Завербованного военной разведкой Украины жителя Рязани задержали за совершение терактов. Об этом 1 декабря сообщили Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России и пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

«Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии. В ходе допроса задержанный дал признательные показания», — указано на сайте СК РФ.

Личность подозреваемого установили при расследовании уголовного дела о подрыве самодельного взрывного устройства на перегоне Рыбное – Блокпост 204-й км в Рязанской области, который был совершен 11 ноября. Тогда опрокинулось 15 вагонов грузового поезда.

В ЦОС ФСБ также добавили, что в ходе допроса задержанный рассказал, что в феврале 2023 года его завербовал в Стамбуле сотрудник главного управления разведки минобороны Украины. После мужчину отправили обучаться диверсионной подготовке в Екабпилсе (Латвия) при участии латвийских спецслужб. В марте он вернулся домой в Рязань.

После, 20 июля, получив задание от куратора, он изготовил взрывные устройства и при помощи четырех квадрокоптеров атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани. Затем 11 ноября он, по версии следствия, подорвал железнодорожное полотно в Рязанском районе в момент прохождения грузового состава.

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Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело

Ранее, 11 ноября, в СК РФ сообщили, что в Рязанской области после схода вагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Вагоны сошли с рельсов в результате взрыва самодельного взрывного устройства.

ЧП произошло в 7:12 мск на 190-м км третьего главного пути перегона станций Рыбное – Блокпост 204-й км, с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Уточнялось, что состав ехал от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги. При происшествии незначительные травмы получил помощник машиниста, была вызвана бригада медицинских работников. Взрыв повредил 15 вагонов.

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