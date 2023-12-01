Силовики проводят обыски в красноярском офисе СГК
ФСБ проводит обыски в красноярском офисе Сибирской генерирующей компании (СГК) на улице Бограда, 144а. Информацию подтвердили «Известиям» в пятницу, 1 декабря.
Уточняется, что оперативно-следственные мероприятия проходят совместно со следственным управлением на транспорте.
Причина обысков не уточняется.
СГК — один из крупнейших энергохолдингов России. Холдинг работает на территории Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей, республик Хакасия и Тува.
Ранее, 20 ноября, источник «Известий» сообщил, что в Ленинском суде Ростова-на-Дону прошли обыски. Собеседник издания поделился, что обыскивали служебные кабинеты председателя суда Алексея Куделина и судьи Владимира Худавердяна, которых подозревают в получении взятки.