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В Ленинском суде Ростова прошли обыски

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Фото: 2gis.ru
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В Ленинском суде Ростова-на-Дону в понедельник, 20 ноября, прошли обыски, сообщил источник «Известий».

По его данным, обыскивали служебные кабинеты председателя суда Алексея Куделина и судьи Владимира Худавердяна, которых подозревают в получении взятки.

«По версии следствия, они работали под патронажем Золотаревой (председатель Ростовского областного суда. — Ред.), принимали «нужные решения» за деньги», — сообщил собеседник.

Дела счет любят: еще четырех ростовских судей подозревают в коррупции
Чистки в системе правосудия региона идут с весны этого года, сообщили источники «Известий»

С весны ряд обысков прошел и в других судах Ростовской области, а также ее административного центра из-за подозрений в коррупции. Несколько судей стали фигурантами дел. Источники «Известий» ранее связали это с масштабными проверками судебной системы региона.

В начале апреля стало известно про обыски в Железнодорожном, Кировском, Октябрьском и Советском судах Ростова-на-Дону. Тогда же сообщалось, что в числе тех, у кого прошли следственные мероприятия, — председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее заместитель Татьяна Юрова, а также еще семь судей. Позже, в июле, Золотарева и Юрова были арестованы в Москве по делу о взяточничестве. В середине августа Верховный суд РФ признал возбуждение дела в отношении Золотаревой законным.

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