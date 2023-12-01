Всемирный банк одобрил пакет программ помощи Украине на $1,2 млрд

Всемирный банк (ВБ) одобрил пакет программ социальной помощи Украине. Об этом сказано в пресс-релизе на официальном сайте организации в пятницу, 30 ноября.

«Новый проект Всемирного банка «Инвестирование в социальную защиту для инклюзивности, устойчивости и эффективности» (INSPIRE), одобренный сегодня, обеспечит дополнительную поддержку 29 программам социальной помощи, ориентированным на наиболее уязвимых людей в Украине», — сказано в документе.

Финансирование составит $1,2 млрд. Пакет рассчитан на помощь почти 10 млн украинцев.

В пресс-релизе уточняется, что помощь за счет этой суммы будет оказана людям с ограниченными возможностями, детям-сиротам, детям, находящимся под опекой, приемным семьям, социально незащищенным студентам, а также жертвам аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) и торговли людьми.

«Это укрепит возможности правительства Украины по оказанию социальной поддержки бедным и уязвимым слоям населения в критическое время, когда приближается зима и миллионы украинцев нуждаются в дополнительной поддержке для оплаты своих счетов и отопления своих домов», — заявил региональный директор ВБ по Восточной Европе Аруп Банерджи.

Также указано, что этот пакет будет существовать при помощи кредита, поддерживаемого правительством Японии, под названием Advance Needed Credit Enhancement for Ukraine (ADVANCE Ukraine).

Ранее, 17 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить от ВБ поддержку в размере $1,1 млрд. Он объяснил, что эти деньги будут направлены на социальные выплаты, образование, медицину и другие приоритетные нужды.

Перед этим, 15 ноября, из исследования Еврокомиссии (ЕК) стало известно, что украинская экономика в 2022 году обрушилась на 29% и выросла в 2023-м на 4,1% благодаря иностранной поддержке. По данным ЕК, за год показатель прироста может увеличиться до 4,8%. Помимо этого, в прогнозе указано, что экономика страны продолжит расти на 3,7% в 2024-м и 6,1% в 2025 году.

В середине октября министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Киев не сможет перекрыть потребность в финансировании с Запада внутренними мерами, такое положение будет сохраняться годами. Он отметил, что сейчас Киев не может изменить налоговую политику, инструменты увеличения доходов бюджета ограничены. На любые нововведения, в том числе и акцизы, потребуется время.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.