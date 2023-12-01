Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед рыбака в Ленинградской области

В поселке Будогощь Ленинградской области 40-летний мужчина провалился под лед во время рыбалки на озере Зеленом, его спасли сотрудники МЧС России. Об этом в пятницу, 1 декабря, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Огнеборцы 59-й пожарно-спасательной части МЧС России достали из воды пострадавшего и передали медикам», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что о происшествии спасателям сообщили очевидцы.

Ранее, 29 ноября, сотрудники МЧС РФ спасли лошадей, провалившихся под лед на озере Кожакуль в Челябинской области. Сообщалось, что хозяин выпустил стадо на самовыгул в районе поселка Метлино, однако некоторые животные забрели на озеро и провалились из-за некрепкого слоя льда на поверхности воды.

До этого, 26 ноября, провалившегося под лед мужчину спасли в Княжпогостском районе Республики Коми. Тонущего увидел житель города Емвы, который ловил рыбу неподалеку. Он поспешил на помощь и вытащил мужчину из полыньи на лед.