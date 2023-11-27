В Емве спасли провалившегося под лед жителя Злобы

Провалившегося под лед мужчину спасли в Княжпогостском районе Республики Коми. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел 26 ноября. Житель деревни Злоба 1961 года рождения переходил реку Вымь. В 10 м от берега он провалился под лед.

Тонущего мужчину увидел житель города Емвы, который ловил рыбу неподалеку. Он поспешил на помощь к мужчине и вытащил его из полыньи на лед.

По информации ИА «Комиинформ», прибывшие на место ЧП спасатели при помощи специальных средств доставили пострадавшего на берег и передали медикам.

Ранее в ноябре сообщалось, что из-за сбоя навигатора женщина провалилась на машине под лед в пруду в Новосибирске. По ее словам, местность вокруг занесло снегом, а рядом с водоемом не было никаких предупреждающих знаков.