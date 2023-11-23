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Женщина рассказала, как провалилась под лед на машине из-за навигатора

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Фото: РЕН ТВ
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Из-за сбоя навигатора женщина провалилась на машине под лед в пруду в Новосибирске. Об этом она рассказала 23 ноября «Известиям».

Татьяна Миронова рассказала, что в тот день доставляла заказ на автомобиле и ехала по дороге, которая спускалась к водоему. По ее словам, местность вокруг занесло снегом, а рядом с прудом не было никаких предупреждающих знаков.

«Я заехала ровно, спокойно, доехала до середины этого озера, развернулась. И перед самым краем захрустело, и машина пошла вниз. Я поняла, что у меня вода в машину поднимается. Я закричала. Меня спасло, что я возле берега провалилась, а не посередине этого озера. Там никакого ограждения, ничего не было. Просто дорога прямо на это озеро», — сказала она.

Мужчина, которому она доставляла заказ, попытался вытащить машину с помощью буксира, но его трос оборвался. Спасатели смогли вытащить женщину, разбив лобовое стекло, после чего автомобиль ушел под воду.

«Потом смотрю из пожарной машины, мужчина вышел из соседнего гаража и сразу же сделал ограждение, повесил красную тряпку, перегородку сделал. Камни какие-то наложил, чтобы туда уже никто не съезжал», — сказала Миронова.

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Ранее, 15 ноября, четверо лесорубов погибли в Иркутской области, когда их транспорт провалился под лед. Инцидент произошел в Катанском районе на реке Ичера. Шестеро мужчин пытались перебраться на другой берег реки в месте, где отсутствовали переправы. Однако почти у самого берега тяжелый транспортер начал проваливаться.

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