В провалившемся под лед в Иркутской области транспорте погибли четверо лесорубов

Четверо лесорубов погибли в Иркутской области, когда их транспорт провалился под лед. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы МЧС России по региону в четверг, 16 ноября.

Инцидент произошел в Катанском районе, на реке Ичера, утром в среду.

По предварительной информации, шестеро мужчин пытались перебраться на другой берег реки в месте, где отсутствовали переправы. Однако почти у самого берега тяжелый транспортер начал проваливаться под лед. Из машины успели выпрыгнуть водитель транспорта и руководитель лесоповалочных работ, поскольку они оба находились в кабине.

Четверо лесорубов 1979, 1977, 1975, 1984 годов рождения, которые на момент катастрофы находились в кузовной части транспортера, не смогли выбраться из тонущего транспорта.

В тот же день машина была извлечена из-подо льда при помощи прибывших на место происшествия бульдозеров со специальным оснащением. Однако оставшиеся в кузове мужчины были уже мертвы.

Ранее, 22 февраля, легковой автомобиль провалился под лед на Байкале в Иркутской области. Водитель и двое пассажиров смогли самостоятельно выбраться из транспортного средства. Погибших не оказалось.