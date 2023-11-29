Сотрудники МЧС спасли провалившихся под лед лошадей в Челябинской области

Сотрудники МЧС РФ спасли лошадей, провалившихся под лед на озере Кожакуль в Челябинской области. Об этом 29 ноября сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Хозяин выпустил стадо на самовыгул в районе поселка Метлино, однако некоторые животные забрели на озеро и провалились из-за некрепкого слоя льда на поверхности воды.

Сотрудники спецуправления федеральной противопожарной службы МЧС с помощью бензопил, ломов и топоров прорубили во льду тропу длиной более 150 м, благодаря которой обессилившие животные смогли выбраться на берег. На данный момент лошади переданы хозяину.

«К сожалению, из-за переохлаждения не все животные выжили», — добавили в ведомстве.

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