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«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Танковые подразделения ВС РФ работают на самом переднем крае южнодонецкого направления, уничтожая опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, как проходит боевая работа российских военнослужащих и чем оснащена военная техника, рассказал 1 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Наши танки обязательно оборудованы вот такими противоминными траллами. Всё дело в том, что эти подразделения поддерживают наши основные силы, которые наступают на южнодонецком фронте, и важно расчистить путь, чтобы он стал максимально безопасным», — рассказывает военкор.

По словам танкистов, работы здесь немало. Экипажи чередуются на линии боевого соприкосновения один за другим. Танковые подразделения, как отмечает корреспондент, эффективно сработали как в обороне, во время так называемого контрнаступления ВСУ, так и сейчас, в атаке, когда российские войска продвигаются вперед.

«Мы срабатываемся с наводчиком, он говорит, когда дает команду при выстреле. Мы чуть-чуть приостанавливаемся, при этом попадаем точно в цель, потом продолжаем движение», — рассказал механик-водитель с позывным Черный.

В день у танковых экипажей на этом направлении бывает по пять выездов, передает военкор, и все — с поражением целей. Из таких локальных тактических успехов и складывается общая ситуация на южнодонецком направлении, уверены военнослужащие.

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Ранее, 28 ноября, Ольков показал, как расчеты зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» активно уничтожают вражеские цели, помогая пехоте продвигаться вперед на южнодонецком направлении. Каждый день военнослужащие ведут поиск целей, отрабатывая данные разведки и тем самым обеспечивая прикрытие российских подразделений, отметил он.

До этого, 27 ноября, начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что ВС РФ осуществили успешное отражение атаки штурмовой группы ВСУ на южнодонецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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