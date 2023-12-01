«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении

Танковые подразделения ВС РФ работают на самом переднем крае южнодонецкого направления, уничтожая опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, как проходит боевая работа российских военнослужащих и чем оснащена военная техника, рассказал 1 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Наши танки обязательно оборудованы вот такими противоминными траллами. Всё дело в том, что эти подразделения поддерживают наши основные силы, которые наступают на южнодонецком фронте, и важно расчистить путь, чтобы он стал максимально безопасным», — рассказывает военкор.

По словам танкистов, работы здесь немало. Экипажи чередуются на линии боевого соприкосновения один за другим. Танковые подразделения, как отмечает корреспондент, эффективно сработали как в обороне, во время так называемого контрнаступления ВСУ, так и сейчас, в атаке, когда российские войска продвигаются вперед.

«Мы срабатываемся с наводчиком, он говорит, когда дает команду при выстреле. Мы чуть-чуть приостанавливаемся, при этом попадаем точно в цель, потом продолжаем движение», — рассказал механик-водитель с позывным Черный.

В день у танковых экипажей на этом направлении бывает по пять выездов, передает военкор, и все — с поражением целей. Из таких локальных тактических успехов и складывается общая ситуация на южнодонецком направлении, уверены военнослужащие.

Ранее, 28 ноября, Ольков показал, как расчеты зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» активно уничтожают вражеские цели, помогая пехоте продвигаться вперед на южнодонецком направлении. Каждый день военнослужащие ведут поиск целей, отрабатывая данные разведки и тем самым обеспечивая прикрытие российских подразделений, отметил он.

До этого, 27 ноября, начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что ВС РФ осуществили успешное отражение атаки штурмовой группы ВСУ на южнодонецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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