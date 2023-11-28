«Известия» показали боевую работу расчетов ПЗРК «Игла» под Угледаром

Расчеты зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» активно уничтожают вражеские цели, помогая пехоте продвигаться вперед. О том, как проходит боевая работа зенитчиков морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на южнодонецком направлении, 28 ноября рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

По словам военкора, от замаскированной позиции отряда мобильных зенитчиков до Угледара не больше 10 км по прямой. Российские военнослужащие ведут боевое дежурство, чтобы вовремя отбивать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с воздуха и давать возможность российским штурмовикам продвигаться вперед.

«Рука всегда наготове, на пусковом крючке. У самолетов, точно вам скажу, шансов нет. Потому что сопла имеют достаточную температуру и захват происходит хороший. Шансов нет ни у самолетов, ни у вертолетов», — заявил старший батареи с позывным Вольт.

Российские зенитчики признали: от их работы зависят жизни ребят на линии боевого соприкосновения. Поэтому важно «не прозевать» свою мишень, чтобы она «не натворила делов», отметил заместитель командира взвода с позывным Маугли.

Каждый день военнослужащие ведут поиск целей, отрабатывая данные разведки и тем самым обеспечивая прикрытие российских подразделений.

Ранее, 27 ноября, корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала, как российских штурмовиков, которые работают по окопам противника в зоне специальной военной операции, прикрывают из ручного противотанкового гранатомета. Штурмовик с позывным Студент при ответе на вопрос, что помогает во время боевых действий, сказал, что помогает «товарищ, который рядом».

Также в тот день начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что ВС РФ осуществили успешное отражение атаки штурмовой группы ВСУ на южнодонецком направлении. Атака 72-й механизированной бригады ВСУ была отражена в районе Шевченко.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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