Вооруженные силы (ВС) РФ осуществили успешное отражение атаки штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

«В ходе активной обороны отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Шевченко», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Ранее в этот же день сообщалось, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза Сергея Зорина уничтожили район размещения ВСУ и склад боеприпасов в Серебрянском лесничестве. Экипажи танков Т-90М «Прорыв» действовали с закрытых огневых позиций. Они провели серию выстрелов по разведанному району размещения украинских боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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