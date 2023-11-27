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Экипажи танков Т-90М уничтожили склад боеприпасов ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России 27 ноября показало боевую работу экипажей современных танков Т-90М «Прорыв» башкирского добровольческого танкового батальона Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).

Военнослужащие ЦВО башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза Сергея Зорина уничтожили район размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад боеприпасов в Серебрянском лесничестве. Экипажи танков Т-90М «Прорыв» действовали с закрытых огневых позиций. Они провели серию выстрелов по разведанному району размещения украинских боевиков.

Отмечается, что танкистам в режиме реального времени передавали с передовой координаты целей, назначенных к поражению, военнослужащие разведывательной группы «Айгир», которая состоит из жителей Республики Башкортостан. После выполнения всех поставленных задач танкисты вывели боевые машины с огневых позиций, чтобы не попасть под ответный удар артиллерии ВСУ и дронов-камикадзе.

Бойцы танкового подразделения указали на отличные боевые возможности танков Т-90М «Прорыв».

«На мой взгляд, это самый высокоэффективный танк, у него хорошая проходимость. Линейка вооружений — 125-миллимитровая пушка, высокоточная, даже можно вести огонь с закрытой позиции. Нужно сориентироваться на местности, где находишься, ввести правильные координаты, и должен присутствовать хороший высококлассный корректировщик», — рассказал командир танка с позывным Мутяк.

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Ранее, 22 ноября, Минобороны сообщило, что танковый экипаж Т-80БВМ мотострелкового соединения Южной группировки войск нанес удар по опорному пункту ВСУ. В результате слаженной боевой работы танкисты поразили минометный расчет и блиндаж с живой силой противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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