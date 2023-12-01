В «Сириусе» представили робота-водолаза и дрон с вертикальной системой взлета
- Новости
- Наука и техника
- В «Сириусе» представили робота-водолаза и дрон с вертикальной системой взлета
На федеральной территории «Сириус» завершился III Конгресс молодых ученых. За три дня состоялось более 100 мероприятий. В числе технических новинок юные разработчики представили робота-водолаза и уникальный дрон с системой вертикального взлета, выяснили «Известия».
«Это своеобразные электронные водолазы, предназначенные для обследования всех тех сооружений, которые эксплуатирует человек под водой на предмет каких-то повреждений, нештатных объектов, излишних обрастаний», — рассказал младший научный сотрудник Астраханского государственного университета, один из основателей спин-офф компании «Смелко-роботикс» Павел Комков.
Он пояснил, что дополнительно аппараты можно обвешивать любой гидроакустикой, которая позволяет при отсутствии видимости, когда вода грязная, хоть что-то видеть.
Кроме того, на конгрессе был представлен беспилотный летательный аппарат класса «Аэрогибрид». Это самолет с системой вертикального взлета, пояснил студент третьего курса ГУАП, генеральный директор стартапа «Вертикаль» Всеволод Шокальский.
«Система позволяет аппарату взлетать и садиться вертикально, без помощи парашюта и катапульты, которые обычно нужны беспилотникам самолетного типа. Это также значительно повышает удобство эксплуатации и расширяет функционал аппарата», — отметил он.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Умные с вещью: в «Сириусе» показали робота-водолаза и уникальный дрон